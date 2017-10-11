路透基点：扬子江船业2亿美元贷款额度分配情况公布--TRLPC

路透香港10月11日 - 汤森路透旗下基点报导称，消息人士称，在新加坡上市的扬子江 船业(控股)有限公司正在筹组的2亿美元三年期贷款首次联贷额度分配情况公布，又有10家 银行参与。 法国巴黎银行及渣打银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款为期末一次性偿还，最高综 合收益140个基点，利率为伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码127个基点。贷款协议将很 快签署。 借款方为子公司扬子江国际贸易有限公司。 借款方及母公司为贷款担保人，中国出口信用保险公司提供见索即付保函(demand guar antee)。资金用于再融资。 扬子江船业的主业为造船及海洋工程制造，总部位于中国江苏省。 具体额度分配如下： 美元(百万) 牵头行兼簿记行(MLAB) 巴黎银行 15 渣打银行 15 牵头行 德意志银行 30 中国工商银行新加坡分行 30 摩根大通 30 马来亚银行 15 主办行 中国信托商业银行新加坡分行 14 台新国际商业银行新加坡分行 14 台北富邦银行新加坡分行 14 上海商业储蓄银行新加坡分行 10 第一商业银行新加坡分行 6.5 兆丰国际商业银行新加坡分行 6.5 总计 200 (完) (编译 郑茵 审校 高琦)