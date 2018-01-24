路透基点：深圳市信维通信首次在海外融资2亿美元--TRLPC

路透1月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，深圳市信维通信股份有限公司正在寻求2亿美元三年期贷款，这是其首笔海外融资。

花旗集团是本案的独家牵头行，利率较伦敦银行间欧元拆放利率(Euro Libor)加码170个基点，附带5,000万美元的绿鞋超额配售权。

贷款有24个月的宽限期，之后分三次每半年不等额偿付，还本比例依次是10%、30%和60%。平均期限是2.75年。

银行受邀以三个层次参贷：承诺3,000万美元或以上，担任牵头行兼簿记行，最高综合收益206.36个基点，前端费95个基点；承诺2,000-2,900万美元，担任牵头行，综合收益199.09个基点，费率是75个基点；承诺1,000-1,900万美元，担任主办行，综合收益190个基点，费率50个基点。

在3月2日前承贷的银行可获得5个基点的提前参贷费，这包括在综合收益中。银行承贷的截止日期是3月14日。

借款人是香港信维通信有限公司，其母公司深圳市信维通信是担保人。

深圳市信维通信成立于2006年4月，于2010年11月在深交所创业板上市。根据官网，该公司主营产品包括移动终端天线及相关模组、音射频模组、良好电磁兼容性能的连接器的研发、生产、销售与服务为一体的一站式创新技术解决方案。（完） (编译 高琦 审校 张明钧)