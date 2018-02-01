路透基点：玲珑轮胎首次进入贷款市场，寻求2亿美元等值贷款--TRLPC

路透2月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，山东玲珑轮胎首次进入贷款市场，将通过三年期定期贷款等值融资2亿美元。

澳新银行和渣打银行为该笔贷款的最初牵头行兼簿记行，该贷款可以用欧元或美元提取。

这笔贷款的利率为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码128个基点，较欧元银行间拆放利率(Euribor)加码118个基点，平均期限为2.83年。

承贷3,000万美元或以上可获牵头行兼簿记行头衔，将获得较Libor加码165个基点，或较Euribor加码155个基点的最高综合收益，参贷费为105个基点；承贷2,000-2,900万美元可获牵头行头衔，将获得较Libor加码160个基点，或较Euribor加码150个基点的最高综合收益，参贷费为91个基点；承贷1,000–1,900万美元可获主办行头衔，将获得较Libor加码158个基点，或较Euribor加码148个基点的最高综合收益，参贷费为85个基点。

银行会议将于2月6日在香港举行。承贷截止日期在3月9日。

借贷方为香港天成投资贸易有限公司，上海上市的母公司山东玲珑轮胎为担保人。

所筹资金将用于一般企业用途、再融资和运营资本。

玲珑轮胎在中国和海外生产并销售轮胎。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)