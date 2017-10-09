中国汇市：人民币早盘大涨逾200点后缩减涨幅，FED加息预期料施压人民币

* 人民币早盘大涨逾200点后缩减涨幅

* 中间价跌逾120点至近一个半月新低

* 市场成交仍极为清淡，双边价差较大

* 美联储加息预期可能令人民币承压

* 短期人民币料维持宽幅波动

路透上海10月9日 - 人民币兑美元即期周一早盘大涨逾200点后缩减涨幅，中间价则跌至近一个半月低点。交易员表示，国庆节期间美元指数仍小升，中间价承压下行；但今日部分交易员仍在休假，市场成交极为清淡，很小单子即可造成市场较大波动，短期人民币料维持宽幅波动。

他们并指出，由于美国公布的薪资数据表现强劲，这提升了12月美联储加息的预期，美元指数短期或仍有一定的上行空间，这可能让人民币继续承压；但由于十九大召开在即，监管层料不会让人民币升贬出现失控。

“一波美元(对人民币)卖盘就把价格砸下去了，但量起不来，价差蛮大的，”一外资行交易员称，“感觉美元还是要上，应该会买上去的。”

北京时间11:35，人民币兑美元即期报6.635元，盘中一度大涨逾200点至6.6244元，随后回吐部分涨幅，上日收报6.647元，夜盘终报6.6528元。今日人民币兑美元中间价报6.6493元，上日为6.6369元。人民币兑美元即期成交额为57.56亿美元，上日半日为57.87亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周一持稳，此前自上周所及12周高位回落，因市场担心朝鲜可能准备再次试射导弹，从而重新关注地缘政治风险。国庆节期间，美元指数受乐观经济数据和美联储官员鹰派言论的支撑曾升至94.267的逾两个月高位。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7815元, 上日尾盘为6.7989元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.626元, 与在岸即期价差倒挂90点，盘中一度大涨近300点至6.6219元，上一交易日尾盘报6.6506元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6351，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7912、5.8932和8.683。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)