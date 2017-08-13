全球汇市：投机客美元净空仓升至2013年1月以来最高--CFTC/路透

路透纽约8月12日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，本周投机客对美元的净空仓增至2013年1月以来最高。 CFTC数据显示，截至8月8日当周，美元净空仓升至102.3亿美元，前 一周净空仓为53.2亿美元。路透对芝加哥国际货币市场(International M onetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加 元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 “这并不让人奇怪，”BMO Capital Markets驻纽约外汇市场策略部 门全球主管Greg Anderson说。 “第二季美元趋势明显向下。年初以来的趋势明显向下。所以我预计 大家最终会持有净空仓，”他说。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为157.9亿美元，创2013年1月以来 最高。之前一周为110.9亿美元。 地缘政治紧张局势今年损及美元。而对于美国联邦储备理事会(美联 储/FED)加快升息的预期降温，也令美元承压。 CFTC数据显示，欧元净多仓升至93,685口，为2011年5月以来最高。 美元颓势在兑欧元走势中表现得最为明显，年初以来欧元累计上扬12 .4%。 摩根士丹利周五上调欧元汇价预测，预计欧元/美元明年初料触及1.2 5。 数据显示，加元净多仓亦升高，来到2013年1月以来最高。 日圆(12,500,000日圆为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 39,810 36,445 空头仓位 135,623 148,641 净仓位 -95,813 -112,196 欧元(125,000欧元为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 201,231 191,477 空头仓位 107,546 108,840 净仓位 93,685 82,637 英镑(62,500英镑为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 58,617 58,857 空头仓位 83,777 88,309 净仓位 -25,160 -29,452 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 15,268 13,536 空头仓位 16,670 12,096 净仓位 -1,402 1,440 加元(100,000加元为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 98,237 82,885 空头仓位 35,416 42,247 净仓位 62,821 40,638 澳元(100,000澳元为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 92,077 85,280 空头仓位 34,067 24,567 净仓位 58,010 60,713 墨西哥披索(500,000披索为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 130,668 130,186 空头仓位 24,231 16,637 净仓位 106,437 113,549 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 8月8日当周 前一周 多头仓位 40,241 41,531 空头仓位 6,756 6,593 净仓位 33,485 34,938 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)