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1 天前
全球汇市：投机客美元净空仓升至2013年1月以来最高--CFTC/路透
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2017年8月13日 / 凌晨2点39分 / 1 天前

全球汇市：投机客美元净空仓升至2013年1月以来最高--CFTC/路透

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透纽约8月12日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，本周投机客对美元的净空仓增至2013年1月以来最高。
     
     CFTC数据显示，截至8月8日当周，美元净空仓升至102.3亿美元，前
一周净空仓为53.2亿美元。路透对芝加哥国际货币市场(International M
onetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加
元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    “这并不让人奇怪，”BMO Capital Markets驻纽约外汇市场策略部
门全球主管Greg Anderson说。
    
    “第二季美元趋势明显向下。年初以来的趋势明显向下。所以我预计
大家最终会持有净空仓，”他说。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为157.9亿美元，创2013年1月以来
最高。之前一周为110.9亿美元。
    
    地缘政治紧张局势今年损及美元。而对于美国联邦储备理事会(美联
储/FED)加快升息的预期降温，也令美元承压。
    
    CFTC数据显示，欧元净多仓升至93,685口，为2011年5月以来最高。
    
    美元颓势在兑欧元走势中表现得最为明显，年初以来欧元累计上扬12
.4%。
    
    摩根士丹利周五上调欧元汇价预测，预计欧元/美元明年初料触及1.2
5。
    
    数据显示，加元净多仓亦升高，来到2013年1月以来最高。
    
    
            日圆(12,500,000日圆为1口)                
            8月8日当周                 前一周
 多头仓位            39,810            36,445
 空头仓位           135,623           148,641
 净仓位             -95,813          -112,196
 
            欧元(125,000欧元为1口)      
            8月8日当周                 前一周
 多头仓位           201,231           191,477
 空头仓位           107,546           108,840
 净仓位              93,685            82,637
 
            英镑(62,500英镑为1口)    
            8月8日当周                前一周
 多头仓位            58,617           58,857
 空头仓位            83,777           88,309
 净仓位             -25,160          -29,452
            
            瑞郎(125,000瑞郎为1口)  
            8月8日当周                前一周
 多头仓位            15,268           13,536
 空头仓位            16,670           12,096
 净仓位              -1,402            1,440
 
            加元(100,000加元为1口)    
            8月8日当周                前一周
 多头仓位            98,237           82,885
 空头仓位            35,416           42,247
 净仓位              62,821           40,638
 
            澳元(100,000澳元为1口)    
            8月8日当周                前一周
 多头仓位            92,077           85,280
 空头仓位            34,067           24,567
 净仓位              58,010           60,713
 
            墨西哥披索(500,000披索为1口)    
            8月8日当周                前一周
 多头仓位           130,668          130,186
 空头仓位            24,231           16,637
 净仓位             106,437          113,549
 
            新西兰元(100,000新西兰元为1口) 
            8月8日当周                前一周
 多头仓位            40,241           41,531
 空头仓位             6,756            6,593
 净仓位              33,485           34,938
 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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