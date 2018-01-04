国际油市：油价触及自2015年中以来高点，受伊朗局势及OPEC减产支撑

路透新加坡1月4日 - 油价周四触及逾两年半高点，这是自2014/15年的大宗商品价格暴跌前以来所未见的水平，得益于伊朗紧张局势和石油输出国组织(OPEC)减产行动的支撑。

亚股涨势也支撑了油价。包括美国、日本和德国在内的主要经济体均公布了强劲的经济数据，支撑亚股周四在10年高点附近游走。

0623 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶62.12美元，较上日收盘价上涨0.49美元或0.8%，稍早触及2015年5月以来最高的62.17美元。

布兰特原油期货涨0.29美元或0.4%至每桶68.13美元，稍早触及2015年5月来高点68.19。

除了在2015年5月曾短暂触及的盘中高位，上述价位是2014年12月以来油价触及的最高位。

美国严寒天气也刺激了短期需求，特别是取暖油需求。

“市场明显更为看涨油价，因库存水平接近五年均值。OPEC第三大产油国--伊朗的地缘政治形势不确定性，也有助于支持油价，因该国民众再次进行反政府示威，”澳洲Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin称。

不过伊朗社会动荡尚未影响到该国石油产出。

美国石油协会(API)周三公布，截至12月29日该周，美国原油库存减少500万桶至4.278亿桶。

美国石油产量C-OUT-T-EIA可能破坏油市收紧趋势。美国石油产量自2016年中期以来增长近16%，到去年底时达到975万桶/日。

美国能源资料协会(EIA)将于周四公布库存和产出数据。(完) (编译 李春喜/艾茂林; 审校 张明钧/王兴亚)