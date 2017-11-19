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中国经济：2016年旅游业对GDP综合贡献8.19万亿元，占比11%--旅游局
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2017年11月19日 / 凌晨1点22分 / 2 天前

中国经济：2016年旅游业对GDP综合贡献8.19万亿元，占比11%--旅游局

1 分钟阅读

路透北京11月19日 - 中国国家旅游局称，2016年全域旅游推动旅游经济实现较快增长。全国旅游业对国内生产总值(GDP)的综合贡献为8.19万亿元人民币，占GDP总量的11.01%。旅游直接就业2,813万人，旅游直接和间接就业7,962万人，占全国就业总人口的10.26%。

国家旅游局日前发布的《2016年中国旅游业统计公报》显示，2016年全国国内旅游收入3.94万亿元人民币，比上年增长15.2%。其中，城镇居民旅游消费3.22万亿元，农村居民旅游消费0.71万亿元。全国国内旅游人数44.4亿人次，比上年增长11%。

2016年全国国内旅游出游人均花费888.2元；中国出境旅游花费1,098亿美元，比上年增长5.1%。

数据显示，去年中国公民出境旅游人数达到1.22亿人次，比上年同期增长4.3%。中国公民出境旅游目的地新增国家为：马其顿、亚美尼亚、塞内加尔、哈萨克斯坦。

国家旅游局此前称，根据国内旅游抽样调查结果，2017年上半年，国内旅游人数25.37亿人次，比上年同期增长13.5%。国内旅游收入2.17万亿元，增长15.8%。同期，中国公民出境旅游人数6,203万人次，比上年同期增长5.1%。（完）

更多细节，请点选国家旅游局网站(here) (发稿 李文科; 审校 林高丽)

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