全球贵金属：2017年黄金需求降至八年低位--WGC

* 2017年黄金需求下滑7%至4,071.7吨

* 黄金投资需求下滑23%，ETF买盘缩水

* 金饰买盘为2013年以来首次上升

路透伦敦2月6日 - 世界黄金协会(WGC)周二指出，尽管实货黄金买盘在去年尾段出现一波上升，但仍无法阻止全年黄金需求跌至2009年以来低位，因基金投资减弱的拖累，盖过了金饰消费上升的提振。

WGC最新季度需求趋势报告指出，2017年全球黄金需求下滑7%，至4,071.7吨，创八年低位。

WGC指出，黄金的投资需求大减近25%，主要因流入黄金上市交易基金(ETF)的资金缩水。

“股市上涨及利率走高自然促使一些投资人(去年)重新思索对黄金的配置，”WGC市场情报负责人Alistair Hewitt称。“话虽如此，许多投资人担心资产价格过高情况。”

他指出，由于欧洲的货币政策仍属宽松，去年黄金ETF的新投资有73%是流入欧洲基金。“欧洲仍是负利率及负收益率，”他称。“这与已经升息三次的美国形成强烈对比。”

他表示，对全球经济成长的乐观看法，亦推动金饰消费增强。尽管金价上涨13%，去年的全年金饰需求仍创2013年以来首次上升。

印度珠宝需求增长12%，创下WGC自2000年编制该数据以来第四季的最高增幅。2016年印度珠宝需求格外疲软。中国去年珠宝需求增长3%，为2013年以来首次实现年度增长。

WGC称，去年中国购买总量为953.3吨，印度的需求则达到726.9吨。该协会预测今年购买量可能处于类似水平，印度的需求料为700-800吨，中国或为900-1,000吨。

各家央行的整体黄金购买量也连续第四年减少。WGC称，第四季需求下降，完全归因于委内瑞拉与德意志银行的17亿美元黄金掉期交易在10月失效。

WGC称，这代表着45吨黄金，作为销量被计入到第四季数据中。

俄罗斯和哈萨克斯坦的需求依然旺盛，土耳其的需求也有增长。作为近年来强大的官方部门买家，中国2017年则在该市场缺席。

Hewitt称，预计今年央行需求维持在300-400吨，与2017年基本持平。(完) (编译 蔡美珍/王灿；审校 张若琪/侯雪苹/徐文焰)