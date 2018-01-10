新闻稿：中国2017年12月CPI同比上涨1.8%，全年同比上涨1.6%--统计局

路透北京1月10日 - 以下为中国国家统计局题为“2017年12月份居民消费价格同比上涨1.8%”新闻稿全文： 2017年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%。其中，城市上涨1.9%，农村上涨1.7%；食品价格下降0.4%，非食品价格上涨2.4%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨3.0%。 12月份，全国居民消费价格环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格上涨1.1%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.1%。 2017年全年，全国居民消费价格比上年上涨1.6%。 一、各类商品及服务价格同比变动情况 12月份，食品烟酒价格同比上涨0.3%，影响CPI上涨约0.09个百分点。其中，蛋类价格上涨11.4%，影响CPI上涨约0.07个百分点；鲜瓜果价格上涨6.3%，影响CPI上涨约0.10个百分点；水产品价格上涨4.0%，影响CPI上涨约0.07个百分点；粮食价格上涨1.3%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜菜价格下降8.6%，影响CPI下降约0.23个百分点；畜肉类价格下降4.2%，影响CPI下降约0.20个百分点（猪肉价格下降8.3%，影响CPI下降约0.23个百分点）。 12月份，其他七大类价格同比均上涨。其中，医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨6.6%、2.8%和2.1%，其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨1.9%和1.6%，衣着、交通和通信价格分别上涨1.3%和1.2%。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 12月份，食品烟酒价格环比上涨0.8%，影响CPI上涨约0.23个百分点。其中，鲜果价格上涨5.5%，影响CPI上涨约0.09个百分点；蛋类价格上涨4.4%，影响CPI上涨约0.03个百分点；水产品价格上涨1.1%，影响CPI上涨约0.02个百分点；鲜菜价格上涨1.0%，影响CPI上涨约0.02个百分点；畜肉类价格上涨0.8%，影响CPI上涨约0.04个百分点（猪肉价格上涨1.1%，影响CPI上涨约0.03个百分点）。 12月份，其他七大类价格环比五涨一降一平。其中，交通和通信价格上涨0.4%，居住、生活用品及服务价格均上涨0.2%，教育文化和娱乐、医疗保健价格均上涨0.1%；其他用品和服务价格下降0.1%；衣着价格持平。

以下国家统计局城市司高级统计师绳国庆对数据的解读：

居民消费价格环比上涨，同比涨幅略有扩大

从环比看，CPI上涨主要受食品价格上涨影响。食品价格环比上涨1.1%，影响CPI环比上涨约0.22个百分点。天气转冷，鲜活食品价格明显上涨。鲜果和鸡蛋延续上月涨势，涨幅均超过5%，猪肉、水产品和鲜菜价格由上月下降转为上涨，涨幅均在1%左右，五项合计影响CPI上涨约0.19个百分点，占食品价格上涨影响程度的八成以上。非食品价格环比上涨0.1%。其中，能源价格连续5个月上涨，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨1.9%、2.1%和1.6%。三项合计影响CPI上涨约0.05个百分点。 从同比看，CPI同比涨幅比上月扩大0.1个百分点。食品价格下降0.4%，影响CPI下降约0.08个百分点。其中，受对比基数较高影响，鲜菜和猪肉价格分别下降8.6%和8.3%，合计影响CPI下降约0.46个百分点；鸡蛋、羊肉、鲜果和水产品价格同比涨幅比上月均有所扩大，合计影响CPI上涨约0.28个百分点。非食品价格上涨2.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI上涨约1.93个百分点。其中，医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨6.6%、2.8%和2.1%，合计影响CPI上涨1.37个百分点，占非食品价格上涨影响程度的七成以上。 2017年全年，CPI涨幅比上年的2.0%回落了0.4个百分点。食品价格下降1.4%，是自2003年以来首次出现下降，主要受猪肉和鲜菜价格下降较多影响。非食品价格上涨2.3%，涨幅比上年扩大0.9个百分点，其中，工业消费品价格上涨1.7%，服务价格上涨3.0%。（完）

欲浏览原文请点选 here

here (发稿 马蓉；审校 乔艳红)