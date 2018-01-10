新闻稿：中国2017年12月PPI同比上涨4.9%，全年同比升6.3%--国家统计局

路透北京1月10日 - 以下为中国国家统计局题为“2017年12月份工业生产者出厂价格同比上涨4.9%”新闻稿全文：

2017年12月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.9%，环比上涨0.8%。工业生产者购进价格同比上涨5.9%，环比上涨0.8%。2017年全年，工业生产者出厂价格同比上涨6.3%，工业生产者购进价格同比上涨8.1%。

一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨6.4%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约4.78个百分点。其中，采掘工业价格上涨9.1%，原材料工业价格上涨8.1%，加工工业价格上涨5.5%。生活资料价格同比上涨0.5%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.12个百分点。其中，食品价格上涨0.2%，衣着价格上涨0.6%，一般日用品价格上涨1.6%，耐用消费品价格下降0.2%。

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格同比上涨11.6%，黑色金属材料类价格上涨10.6%，有色金属材料及电线类价格上涨10.4%，燃料动力类价格上涨7.1%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨0.9%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.71个百分点。其中，采掘工业价格上涨1.1%，原材料工业价格上涨1.2%，加工工业价格上涨0.8%。生活资料价格环比上涨0.2%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.04个百分点。其中，食品和衣着价格均上涨0.2%，一般日用品价格上涨0.3%，耐用消费品价格持平。

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格环比上涨2.4%，黑色金属材料类价格上涨1.7%，燃料动力类价格上涨1.5%；有色金属材料及电线类价格下降0.6%。

以下国家统计局城市司高级统计师绳国庆对数据的解读：

工业生产者出厂价格同比涨幅继续回落

从环比看，PPI涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.9%，比上月扩大0.3个百分点；生活资料价格上涨0.2%，比上月扩大0.1个百分点。从主要行业看，涨幅扩大的有燃气生产和供应业，上涨3.8%；黑色金属冶炼和压延加工业，上涨3.4%；非金属矿物制品业，上涨3.0%。涨幅回落的有石油和天然气开采业，上涨3.7%。由升转降的有有色金属冶炼和压延加工业，下降1.5%。由平转降的有煤炭开采和洗选业，下降0.3%。 从同比看，PPI涨幅比上月回落0.9个百分点。生产资料价格上涨6.4%，比上月回落1.1个百分点；生活资料价格上涨0.5%，比上月回落0.1个百分点。从主要行业看，涨幅回落的有石油和天然气开采业，上涨20.1%，比上月回落0.2个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业，上涨18.5%，回落5.4个百分点；石油加工业，上涨12.3%，回落1.5个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，上涨10.1%，回落4.3个百分点；煤炭开采和洗选业，上涨4.7%，回落3.9个百分点。上述五大行业合计影响PPI同比涨幅回落约0.6个百分点。涨幅扩大的有非金属矿物制品业，上涨12.4%，比上月扩大2.5个百分点；燃气生产和供应业，上涨6.4%，扩大2.9个百分点。 2017年全年，PPI由上年下降1.4%转为上涨6.3%，结束了自2012年以来连续5年的下降态势。生产资料价格上涨8.3%，影响PPI上涨约6.13个百分点。其中，涨幅较大的行业有石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业，分别上涨29.0%、28.2%和27.9%。生活资料价格上涨0.7%，影响PPI上涨约0.17个百分点。（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)