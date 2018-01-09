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全球贵金属：2017年欧洲黄金ETF持仓增长速度胜过美国基金--WGC
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January 9, 2018 / 9:23 PM / 更新于 a day ago

全球贵金属：2017年欧洲黄金ETF持仓增长速度胜过美国基金--WGC

1 分钟阅读

路透纽约1月9日 - 世界黄金协会(WGC)周二表示，2017年欧洲黄金上市交易基金(ETF)的黄金持有量增幅是北美黄金ETF的两倍多，资产增加了13.9%。

虽然北美在全球ETF持仓中的占比超过一半，但欧洲基金去年增持最给力，新增了148.6吨黄金，价值达到58亿美元。

“我们认为欧洲投资者对自身所处区域的经济复苏比较不确定，而且比起美国投资人，欧洲投资者更为忧心全球不稳定。”WGC投资研究主管说。该协会公布的月度报告涵盖了75档黄金ETF。

“而且他们的利率水平仍相当低，有些甚至是负利率，所以投资者寻求更多可替代传统投资的渠道。”

该协会称，欧洲基金占全球资金流入的75%，其中领衔的是德国上市基金，占35%。

“消费者研究显示，在像德国这样的地方，黄金通常被用作长期战略性资产，”Artigas称。

该协会称，2017年北美基金管理的资产增加62.9吨，或5.6%，价值29亿美元。

数据显示，亚洲基金2017年流失了12.9吨，价值为4.048亿美元，较上年下滑13%。

2017年全球黄金ETF管理的资产增加197.5吨，增幅为8.4%，流入规模价值82亿美元。2017年全球黄金ETF管理的资产总计价值981亿美元。

该协会称，2017年全球净流入到北美、欧洲和亚洲总计221.3吨，价值为91亿美元。全球黄金ETF流出规模总计为23.8吨，价值8.604亿美元。(完) (编译 李婷仪/侯雪苹；审校 汪红英/许娜)

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