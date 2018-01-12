新闻稿：中国2017年末M2同比增8.2%，12月新增人民币贷款5,844亿--央行

路透上海1月12日 - 以下为中国人民银行周五公布的“2017年金融统计数据报告”新闻稿全文：

一、广义货币增长8.2%，狭义货币增长11.8%

12月末，广义货币(M2)余额167.68万亿元,同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和3.1个百分点；狭义货币(M1)余额54.38万亿元,同比增长11.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和9.6个百分点；流通中货币(M0)余额7.06万亿元,同比增长3.4%。全年净投放现金2,342亿元。

二、全年人民币贷款增加13.53万亿元，外币贷款增加522亿美元

12月末，本外币贷款余额125.61万亿元，同比增长12.1%。月末人民币贷款余额120.13万亿元，同比增长12.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和0.8个百分点。

全年人民币贷款增加13.53万亿元，同比多增8,782亿元。分部门看，住户部门贷款增加7.13万亿元，其中，短期贷款增加1.83万亿元，中长期贷款增加5.3万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加6.71万亿元，其中，短期贷款增加1.63万亿元，中长期贷款增加6.38万亿元，票据融资减少1.58万亿元;非银行业金融机构贷款减少3,183亿元。12月份，人民币贷款增加5,844亿元，同比少增4,600亿元。

12月末，外币贷款余额8,379亿美元，同比增长6.6%。全年外币贷款增加522亿美元，同比多增967亿美元。12月份，外币贷款增加48亿美元，同比多增214亿美元。

三、全年人民币存款增加13.51万亿元，外币存款增加779亿美元

12月末，本外币存款余额169.27万亿元，同比增长8.8%。月末人民币存款余额164.1万亿元，同比增长9%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2个百分点。

全年人民币存款增加13.51万亿元，同比少增1.36万亿元。其中，住户存款增加4.6万亿元，非金融企业存款增加4.09万亿元，财政性存款增加5,684亿元，非银行业金融机构存款增加1.23万亿元。12月份，人民币存款减少7,929亿元，同比多减9,564亿元。

12月末，外币存款余额7,910亿美元，同比增长11.1%。全年外币存款增加779亿美元，同比少增66亿美元。12月份，外币存款增加65亿美元，同比少增28亿美元。

四、12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.91%，质押式债券回购月加权平均利率为3.11%

2017年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交798.18万亿元，日均成交3.18万亿元，日均成交比上年下降3.2%。其中，同业拆借日均成交同比下降17.7%，现券日均成交同比下降19.1%，质押式回购日均成交同比上升3.5%。

12月份同业拆借加权平均利率为2.91%，比上月低0.01个百分点，比上年同期高0.47个百分点；质押式回购加权平均利率为3.11%，分别比上月和上年同期高0.11个和0.55个百分点。

五、国家外汇储备余额3.14万亿美元

12月末，国家外汇储备余额为3.14万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.5342元人民币。

六、2017年跨境贸易人民币结算业务发生4.36万亿元，直接投资人民币结算业务发生1.64万亿元

2017年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3.27万亿元、1.09万亿元、4,568.8亿元、1.18万亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。(完)

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