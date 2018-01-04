今年A股IPO融资规模约2,600亿 网下打新收益续降--申万

路透上海1月4日 - 中国大型券商--申万宏源最新报告预计，因排队待审的金融类和房地产类新股项目较多，预计2018年A股首次公开发行（IPO）融资规模较去年有所上升，约为2,600亿元人民币；不过网下打新的收益率可能会继续下降。

以发行日计，2017年共有421只A股新股，共募资2,191.3亿元。报告预计，2018年询价发行的新股数在较低、中性、较高假设下分别为240、300家和360家。当市值门槛普遍为1.2亿元时，A、B、C三类投资者网下上限申购收益中性预期下分别为10%、9%、3.75%。

根据网下投资者参与首发股票询价和网下申购业务的情况和综合评分结果，中证协将网下投资者划分为A、B、C三类。A类一般是公募基金和社保基金，B类为企业年金和保险资金，C类为其他符合条件的投资者，大多为个人投资者。

报告指出，由于截至2017年底尚有部分新股仍然封于涨停或尚未安排上市，初步估算，在1.2亿元底仓规模下，2017年A类、B类和C类申购对象打新收益分别录得15.42%、13.73%和3.83%，同比降幅分别高达72%、66%和86%，新股网下申购收益率已接近低风险理财产品的平均收益率水平。

目前已预披露的A股IPO在审项目中，富力地产(2777.HK)、宁德时代及万达商业地产名列融资规模前三，分别为350亿元、131亿元和120亿元。融资规模超50亿元的IPO在审项目还包括青岛港国际(6198.HK)、深圳迈瑞生物、宁夏宝丰能源、金辉集团、无锡药明康德和鹏鼎控股。（完）