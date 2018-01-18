2018年美国原油出口料劲升 受欧亚客户强劲需求提振

路透休斯顿1月17日 - 分析师及交易商周三在休斯顿一个能源会议上表示，2018年美国原油出口应会跳涨，这要归功于欧洲和亚洲客户的强劲需求。

据咨询公司Energy Aspects称，2018年美国原油出口料达到150万桶/日，较上年增长约45%，受到对美国轻质低硫原油不断增长的炼制及石化需求提振。

“下半年会是产油量增长飙升时期，”该咨询公司联合创始人兼首席石油分析师Amrita Sen称，“墨西哥湾沿岸地区出口会较为强劲，”她是在Argus美洲原油峰会上做出这一表示的。

根据美国能源资料协会(EIA)最新的数据，美国2017年1-10月原油平均出口量为103.7万桶/日。2016年出口量为59.1万桶/日。

中国石油化工股份(0386.HK)旗下联合石化的总裁陈波表示，到2020年，美洲有望取代非洲，成为亚洲第二大石油供应地，仅次于中东地区。目前市场已经认为，与西非及北海原油相比，美国原油价格具备竞争力。

据大宗商品贸易公司托克(Trafigura)北美石油贸易主管Corey Prologo介绍，托克预计，即便美国产油量持续增长，但一些基础设施制约因素料会限制该国原油出口能力的增长。

Prologo并称，尽管原油价格上涨，但他认为2018年全球需求不会下降，全球库存将继续下滑。

他还表示，在持续较高的价位时，“我们会看到需求受到打击，但在(每桶)65-70美元油价水准，还没有看到这种情况。”(完)