新闻稿：中国2018年1月CPI同比上涨1.5%，环比上涨0.6%--国家统计局

路透北京2月9日 - 以下为中国国家统计局题为“2018年1月份居民消费价格同比上涨1.5%”新闻稿全文：

2018年1月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.5%；食品价格下降0.5%，非食品价格上涨2.0%；消费品价格上涨1.0%，服务价格上涨2.3%。 1月份，全国居民消费价格环比上涨0.6%。其中，城市上涨0.6%，农村上涨0.6%；食品价格上涨2.2%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.8%，服务价格上涨0.3%。 一、各类商品及服务价格同比变动情况 食品烟酒价格同比上涨0.2%，影响居民消费价格指数（CPI）上涨约0.05个百分点。其中，蛋类价格上涨14.2%，影响CPI上涨约0.08个百分点；鲜果价格上涨6.4%，影响CPI上涨约0.11个百分点；水产品价格上涨2.4%，影响CPI上涨约0.04个百分点；粮食价格上涨1.2%，影响CPI上涨约0.02个百分点；畜肉类价格下降5.9%，影响CPI下降约0.28个百分点（猪肉价格下降10.6%，影响CPI下降约0.30个百分点）；鲜菜价格下降5.8%，影响CPI下降约0.16个百分点。 其他七大类价格同比均上涨。其中，医疗保健、居住、生活用品及服务价格分别上涨6.2%、2.7%和1.5%，衣着、其他用品和服务价格分别上涨1.4%和1.2%，教育文化和娱乐、交通和通信价格分别上涨0.9%和0.2%。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 食品烟酒价格环比上涨1.5%，影响CPI上涨约0.45个百分点。其中，鲜菜价格上涨9.5%，影响CPI上涨约0.23个百分点；鲜果价格上涨5.7%，影响CPI上涨约0.10个百分点；水产品价格上涨2.8%，影响CPI上涨约0.05个百分点；畜肉类价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.03个百分点（猪肉价格上涨0.7%，影响CPI上涨约0.02个百分点）。 其他七大类价格环比六涨一降。其中，其他用品和服务、教育文化和娱乐、交通和通信价格分别上涨0.8%、0.5%和0.4%，生活用品及服务、医疗保健、居住价格分别上涨0.3%、0.2%和0.1%；衣着价格下降0.3%。

--以下国家统计局城市司高级统计师绳国庆对数据的解读：

CPI环比上涨，同比涨幅有所回落 从环比看，CPI上涨主要受食品价格上涨影响。食品价格上涨2.2%，影响CPI上涨约0.42个百分点。受大范围雨雪天气影响，全国鲜菜价格上涨9.5%，影响CPI上涨约0.23个百分点。部分地区鲜菜价格涨幅较高，安徽、陕西和湖北等地分别上涨24.1%、17.4%和16.1%。鲜果、水产品和猪肉价格分别上涨5.7%、2.8%和0.7%，合计影响CPI上涨约0.17个百分点。非食品价格上涨0.2%，影响CPI上涨约0.20个百分点。 从同比看，CPI涨幅比上月回落0.3个百分点。食品价格下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI下降约0.11个百分点。其中，受去年同期对比基数较高影响，鲜菜和猪肉价格分别下降5.8%和10.6%，合计影响CPI下降约0.46个百分点。非食品价格上涨2.0%，涨幅比上月回落0.4个百分点，影响CPI上涨约1.58个百分点。其中，医疗保健类价格上涨6.2%，居住类价格上涨2.7%，教育文化和娱乐类价格上涨0.9%，三项合计影响CPI上涨约1.17个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI上涨1.9%，涨幅比上月回落0.3个百分点。 据测算，在1月份1.5%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.9个百分点，新涨价影响约为0.6个百分点。（完）

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here (发稿 宿泱韫；审校 乔艳红)