全球贵金属：2018年印度黄金需求量最高为800吨，低于10年均值--WGC

路透孟买2月6日 - 世界黄金协会(WGC)周二表示，2018年印度的黄金需求可能连续第三年低于10年平均水平，因为更高的税率和新的购买透明度规则可能会限制购金活动。

印度是全球第二大黄金消费国，其需求下降可能会抑制全球金价，尽管黄金进口下降将有助于印度减少贸易逆差。现货金价自去年12月中旬以来上涨了8%。

WGC印度业务董事总经理Somasundaram PR周二表示，2018年印度黄金消费量可能在700-800吨，而去年则为727吨。过去10年印度的黄金平均需求量为840吨。

他说，黄金需求将会放缓，原因是2017年上调了对购买黄金征收的商品和服务税(GST)，以及政府采取措施跟踪黄金购买活动。

7月份，黄金的商品和服务税(GST)税率从1.2%上调至3%。印度还强制要求客户购买黄金时披露税码或永久帐号(PAN)。

Somasundaram说，政府的举动打乱了占印度黄金总销量近三分之二的小型珠宝商的业务。

“还会有更多的变化，比如实施黄金纯度标记和负责任的黄金采购，这一切将继续干扰这个行业...印度需要两年的时间才能达到正常的需求水平，”他说。

WGC在周二发布的报告中表示，印度2017年黄金需求比2016年增加9%至726.9吨，其中珠宝需求上升12%。(完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)