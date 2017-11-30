英国金融：央行力争到2021年底用SONIA替代LIBOR

路透伦敦11月29日 - 英国央行正加大努力争取到2021年底，用英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)取代受丑闻困扰的伦敦银行同业拆款利率(LIBOR)，作为英镑商业借贷的基准利率。

“愈发明确的是，我们无法长期依赖LIBOR，”英国央行总裁卡尼周三在伦敦向银行业人士发表演讲时称。

英国监管机构曾表示，希望在2021年底前转向SONIA。周三英国央行宣布调整措施，以确保一些市场顾虑不会使转型偏离方向。

卡尼称，一项风险是，现有的LIBOR报价银行可能会退出，促进LIBOR瓦解，他补充称，这“明显加剧了金融稳定担忧”。

英国金融行为监管局(FCA)本月宣布了一项协议，按照该协议银行承诺为LIBOR提交报价直至2021年底。

英国央行称，将壮大引导LIBOR转型的工作团队，吸收基金经理、发行债券的非金融机构和银行业人士进来。

英国央行负责市场与金融事务的副总裁拉姆斯登(David Ramsden)表示，这一变化将“加速”各类市场转而采用SONIA。

巴克莱合规部门主管Francois Jourdain仍将负责该小组的工作，皇家荷兰/壳牌石油集团财务主管Frances Hinden和Legal & General Investment Management的Simon Wilkinson将担任副手。

“向SONIA过渡是必要的，并非可有可无，”Jourdain说。

部分市场对改用SONIA有些不情愿，市场参与者称该指标对较长期合约并不适合。

SONIA是一种隔夜利率，而Libor涵盖的“期限”可达未来数十年。

工作小组近期一项关键的当务之急是，对长期SONIA参考利率未来可能的发展方向做出推荐。

“这项工作已经在进行当中，计划在2018年上半年进行公开意见征求，”英国央行表示。(完) (编译 王灿/郑茵 审校 许娜/戴素萍)