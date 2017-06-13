焦点：到2027年电动车铜需求将增长八倍--ICA

路透墨尔本6月13日 - 根据周二公布的行业报告，上路电动车数量日益增长，势将推动该行业铜需求在未来10年增长八倍。

由国际铜业协会(ICA)委托咨询公司IDTechEx进行的研究报告显示，到2027年电动或混合动力轿车和巴士数量料将达到2,700万辆，远高于今年的300万辆。

“随着科技进步，预计未来10年电动车需求将大幅增长，电动车与汽油车之间的价差消失，也将安装更多充电桩，”IDTechEx资深科技分析师Franco Gonzalez在报告中指出。

“我们的研究预测，这将使电动轿车和巴士的铜需求从2017年的185,000吨上升至2027年的174万吨，”Gonzalez 表示。

电动汽车中的电池和电动机上要使用大量的铜材。据ICA，一辆电动汽车最多可使用六千米的铜线。

据国际铜业研究组织(ICSG)的数据，全球铜市场的规模在2,390万吨左右。

据分析师估算，10年内电动汽车的铜使用量将占到全球铜需求的约6%，而今年还不到1%。

国际能源署(IEA)上周的一项报告显示，电动汽车市场目前仍集中在数量有限的国家中。目前全球95%的电动汽车销量集中在仅仅10个国家--中国、美国、日本、加拿大、挪威、英国、法国、德国、荷兰和瑞典。

不过IEA仍预计，全球使用中的电动车数量“很有可能”达到汽车商的预测，即到2020年达到900-2,000万辆，到2025年达到4,000-7,000万辆。

内燃发动机汽车每辆最多需使用23公斤铜，而ICA报告发现，一辆混合动力汽车的用铜量为40公斤，比前者多出近一倍，而一辆插电式混合动力汽车的用铜量多达60公斤。

一辆电动巴士的用铜量介于224-369公斤，依电池大小而定。

ICA报告指出，电动汽车的充电设施是铜的另一个需求源头。

除此之外，预计使用置顶式太阳能板的汽车数量将增长，这也会用到铜。(完)