新债招标：中国贵州三及七年一般地方债利率较下限上浮20和30bp--业内人士

路透上海10月31日 - 业内人士周二透露，中国贵州省下午招标的三年和七年期一般地 方债，中标利率分别为3.86%和4.14%，较投标区间下限分别上浮20和30个基点(bp)，两期债 投标倍数3.62倍和 4.34倍。 稍后该省还将有专项债招标。上述一般债中，新增债券为6.338亿元，其余为置换债券 ，专项债则全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA 。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 3年 80 10月31日14:00-14:40 11月1日 7年 20 小计 100 专项债券 3年 60 10月31日15:00-15:40 11月1日 5年 90 7年 90 10年 60 小计 300 总计 400 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲 线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20% 。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向 占比约28%，公开招标占比约72%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)