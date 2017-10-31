FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新债招标：中国贵州三及七年一般地方债利率较下限上浮20和30bp--业内人士
频道
专题
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
半岛局势
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
时事要闻
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
深度分析
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月31日 / 早上6点57分 / 1 天前

新债招标：中国贵州三及七年一般地方债利率较下限上浮20和30bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海10月31日 - 业内人士周二透露，中国贵州省下午招标的三年和七年期一般地
方债，中标利率分别为3.86%和4.14%，较投标区间下限分别上浮20和30个基点(bp)，两期债
投标倍数3.62倍和 4.34倍。    
     
    稍后该省还将有专项债招标。上述一般债中，新增债券为6.338亿元，其余为置换债券
，专项债则全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA
。
    
    具体发行明细如下：    
      类别            期限       规模(亿元        招标时间           起息日
                                     )                             
    一般债券           3年          80       10月31日14:00-14:40     11月1日
                       7年          20                                  
      小计                          100                            
    专项债券           3年          60       10月31日15:00-15:40     11月1日
                       5年          90                                  
                       7年          90                             
                      10年          60                             
      小计                          300                                 
      总计                          400                                 
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲
线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%
。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。     
    
    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向
占比约28%，公开招标占比约72%。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below