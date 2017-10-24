全球能源：2040年煤炭及石油将引领东南亚地区的能源需求增长--IEA

* 东南亚地区将成为全球能源需求增长的主要推手--IEA

* 东南亚电力项目的能源需求将以煤炭为主--IEA

* 运输行业将推动石油需求增加40%，2040年时达到660万桶/日

* 2040年时能源净进口额将增至逾3,000亿美元

路透新加坡10月24日 - 国际能源署(IEA)周二表示，东南亚地区能源需求到2040年料将较目前攀升近60%；电力及运输业的能源需求以煤炭及石油为主。

IEA在报告中指出，随着东南亚区域经济规模增加两倍，总人口增长20%，该地区将成为全球能源需求的主要驱动力。但该地区石油产量衰减，导致能源净进口额升高，能源安全疑虑升温。

根据IEA，东南亚国家到2040年将不得不为能源进口净支付逾3,000亿美元，相当于该地区国内生产总值(GDP)总和的4%左右。

该机构指出，到2040年石油净进口达690万桶/日，全年支出将为2,800亿美元，在进口中所占比重料最大。

“除了进口金额增加之外，该地区对进口能源的依赖程度升高，能源安全的疑虑也大幅上升。”IEA称。

IEA称，东南亚地区收入日益增长，带动更多民众购买空调等电器用品，所以在最终能源消费的增幅当中，最大的份额将来自发电。

IEA表示，到2040年时东南亚装置发电容量将从目前的240吉瓦(GW)上升至逾565吉瓦。煤炭和可再生能源在新增的发电容量占比将达到近70%。

IEA称在电力项目(electricity mix)中，光是煤炭发电就占了近40%的增幅，胜过天然气。

到2040年时，石油需求将从目前的470万桶/日增加至660万桶/日，陆上交通工具石油需求则增长三分之二至约620万桶/日。(完) (编译 龚芳/李婷仪 审校 郑茵/陈宗琦)