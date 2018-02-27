新债招标：新疆三年专项地方债利率较下限上浮20bp--业内人士

路透北京2月27日 - 业内人士周二透露，中国新疆维吾尔自治区上午招标的三年期专项 地方债，中标利率为3.80%，较投标区间下限(中债同期限国债前五日收益率算术平均值)上 浮20个基点(bp)，投标倍数1.98倍。 新疆稍早招标的三年期一般地方债，中标利率为3.61%，较投标区间下限上浮1个基点(b p)，投标倍数2.68倍。此为今年首只公开招标的地方债。 上述两期债全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。 以下为新疆地方债发行明细： 类别 期限 规模(亿元) 中标利率 上浮幅度(bp 投标倍数 起息日 ) 一般债券 3年 14 3.61% 1 2.68 2月28日 专项债券 3年 24.6 3.80% 20 1.98 2月28日 合计 38.6 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间为招标日前五个工作日 中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮20% 之间。 据路透统计，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元，规模较2016年下降近 三成。当年以公开招标方式发行的地方债占比74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持 平。(完) (发稿 侯向明；审校 林高丽)