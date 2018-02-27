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February 27, 2018 / 3:21 AM / 2 days ago

新债招标：新疆三年专项地方债利率较下限上浮20bp--业内人士

1 分钟阅读

    路透北京2月27日 - 业内人士周二透露，中国新疆维吾尔自治区上午招标的三年期专项
地方债，中标利率为3.80%，较投标区间下限(中债同期限国债前五日收益率算术平均值)上
浮20个基点(bp)，投标倍数1.98倍。
    
    新疆稍早招标的三年期一般地方债，中标利率为3.61%，较投标区间下限上浮1个基点(b
p)，投标倍数2.68倍。此为今年首只公开招标的地方债。
    
    上述两期债全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。
    
    以下为新疆地方债发行明细：
    类别      期限   规模(亿元)   中标利率   上浮幅度(bp   投标倍数     起息日
                                                  )                   
  一般债券    3年        14        3.61%          1          2.68      2月28日
  专项债券    3年       24.6       3.80%         20          1.98      2月28日
    合计                38.6                                               
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间为招标日前五个工作日
中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮20%
之间。
         
    据路透统计，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元，规模较2016年下降近
三成。当年以公开招标方式发行的地方债占比74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持
平。(完)

 (发稿 侯向明；审校 林高丽)
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