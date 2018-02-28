美国新股：中国蔚来汽车聘请八家银行安排多达20亿美元美国IPO--消息

* 摩根士丹利、高盛及花旗集团参与其中

* 蔚来汽车可望创2014年以来规模最大的中资企业赴美上市案

* 中国政府积极推动电动车，以强化城市空气治理

* 中国2018年新能源车销售料成长40%

路透香港2月28日 - 熟知内情消息人士向路透表示，中国电动车草创企业蔚来汽车(NIO)已经聘请包括摩根士丹利以及高盛等八家银行，安排今年在美国首度公开上市(IPO)的事宜，金额将多达20亿美元。

消息人士称，其他参与此案的银行还包括美银美林、瑞士信贷、花旗集团、德意志银行、摩根大通、以及瑞银集团；消息人士不愿具名，因为交易细节尚未公开。

一名消息人士称，蔚来汽车提议IPO规模介于10亿至20亿美元，寻求取得新资本来资助其扩张，以及投资再自动驾驶及电池技术等领域。该公司是由中国网路企业家李斌于2014年成立。

中国2009年开始推广电动汽车，在努力遏制汽车排放，提高能源安全并促进高科技产业之际，中国希望成为全球主要电动汽车生产大国。

若以潜在发行规模的高端来看，蔚来汽车的IPO将成为2014年阿里巴巴在美国上市以来融资规模最大的中资IPO。2014年电商巨擘阿里巴巴在美国上市融资了250亿美元。

蔚来汽车计划今年下半年上市，对其IPO计划未予置评。美银美林、花旗集团、高盛和瑞银均未予置评，其他数家银行则未回复路透要求评论的电子邮件。

尽管中国汽车市场2017年大幅放缓，但新能源汽车却是一个亮点。一家行业机构上月表示，新能源汽车销量今年可能将增长40%，超过100万辆。中国财政部也将把购买新能源车的退税补贴措施延长至2020年底，这对混合动力和电动汽车生产商来说是个助力。(完) (编译 张明钧/于春红; 审校 高琦/王洋)