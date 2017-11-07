《分析师观点2》台湾10月出口及CPI表现皆逊预期，出口年底有望再冲高

路透台北11月7日 - 台湾财政部周二公布，10月出口较上年同期成长3.0%，低于预期。分析师认为，出口自高档放缓可以预期，但受苹果新款智能手机的出货挹注，估计12月、甚至明年的出口可能再创高位。

财政部并表示，10月出口金额275.4亿美元，为历年同月最佳，但较上月减4.7%。10月进口则较上年同期微增0.1%，亦低于市场预估的年增3.70%；10月贸易顺差为52亿美元。

台湾主计总处同时公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期减0.32%，创逾两年新低。前低为2015年8月的年减0.4%。

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

原本以为10月出口是近两位数的单位数成长，表现有些不如预期。

近日iphone X预购蛮强的，有可能出货递延，目前先不至于太担心，尤其是近期全球景气热络复苏，没有向下疑虑，包括欧、美、日、中的景气表现都不差。

10月通膨率因去年基期很高，且今年10月蔬果价格大跌，呈现负数并不意外；而油价的上涨则抵销了一些跌势。央行的货币政策走向要看明年新总裁人选了。

--凯基投顾总经分析师 刘建志:

出口情况从第二季末到第三季一路超乎预期，因此10月年增率下滑可以理解，这最主要是iphone X未如预期顺利出货，因此第四季的出口旺季会出现得较晚，估计会在12月到明年初，iphone X的出货更顺畅之后，才会挹注出口表现。

至于通膨率部分，国际油价稳定爬升，因此10月通膨率转负数有些意外；核心CPI较上年同期增1.13%，仍显温和。

整体来看，此二数据都不致会构成央行货币政策的变化。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元收升3.4分，报30.170。

--台湾加权股价指数收涨0.50%，至10,840.34点。

--指标10年期106/9R期增额公债发行前交易殖利率收跌2.57基点报1.0085%。

**相关连结**

--参看通膨率相关细节，请点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看出/进口相关细节，请点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾央行9月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连五季按兵不动。

--台湾主计总处此前公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.11%，明显优于市场预估的2.15%。目前主计总处对今年经济成长率预估为2.11%，明年首估为成长2.27%。同时主计总处预估今年通膨率0.66%(原估0.95%)，明年通膨率估为0.87%。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等 电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。