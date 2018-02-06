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February 6, 2018 / 8:37 AM / 更新于 21 hours ago

《分析师观点2》台湾1月CPI年增0.88%低于预期，分析师对升息时点看法不一

2 分钟阅读

    路透台北2月6日 - 台湾主计总处周二公布，1月消费者物价指数(CPI)较
上年同期增0.88%，低于市场预期的年增1%。分析师对央行升息时点预估不一。

    1月趸售物价指数(WPI)较上年同期跌0.74%；核心CPI较上年同期升0.82%；经季节调整
后的CPI较上月跌0.23%。

    以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：     
                             2018年1月         2017年12月
 CPI（较上年同期）             +0.88            +1.22-R 
 路透调查（较上年同期）        +1.0                --
 CPI（较上月，经季节调        -0.23%             +0.18  
 整）                                       
 核心CPI（较上年同期）         +0.82             +1.57 
 WPI（较上年同期）             -0.74             +0.31-R
    注：R代表修正后数字。
 
    **市场评论** 
    
    渣打银行经济学家符铭财:
    如果以近三个月平均值来看，1月CPI和核心CPI都有明显走高。我们预估台湾今年通膨
压力比去年更明显，主因食品价格去年衰退，但今年天候影响可能推升食品价格。
    预估台湾2018年CPI年增1.3%，相较去年0.62%呈倍数成长，尤其核心物价升，且经济增
长动力加强，已具备了升息的条件，我们预估央行6月有升息半码(0.125个百分点)的可能。
 
    
    --元大投顾分析师 陈森林:    
    1月CPI增幅略高于我们年增0.80%的预估值，可能受油价处在高档，以及天冷导致菜价
上扬等因素有关。
    但由于台币升值将输入性通膨压低，基本上物价仍相当平稳。我们估计今年CPI年增率
仅有1.25%左右，在此情形下，央行前三季都不会有升息的可能。此外，这两天美股崩跌可
能会让美联储3月升息的计划受到影响，若是今年美联储升息次数低于三次，台湾可能也不
会有升息的机会。 

    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收贬7.9分，报29.386，创
两周收盘低点。
    --台湾加权股价指数收跌4.95%，至10,404.00点，创近两个月收盘新低。[.TWC
N]   
    --指标10年期公债107/2发行前交易殖利率收跌4.75基点，报1.0230%。[T
W/CN]          

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
    --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

    **相关背景**
    --台湾央行去年12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连六季按兵不动。
    --台湾经济部1月22日公布，去年12月外销订单金额较上年同期升17.5%创
10个月高位；全年增幅则为10.9%。
    --台湾主计总处1月31日公布，去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.28%，明
显优于市场预估的2.50%，为连续第七季正成长，并创2015年第一季(年增3.99%)以来最高增
幅。(完)

    参看台湾消费者物价指数新闻，请点选
    参看台湾进出口数据新闻，请点选
    参看台湾经济数据相关新闻，请点选              

 (记者 董永年/高洁如；审校 张喜良/乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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