《分析师观点2》台湾1月CPI年增0.88%低于预期，分析师对升息时点看法不一

路透台北2月6日 - 台湾主计总处周二公布，1月消费者物价指数(CPI)较 上年同期增0.88%，低于市场预期的年增1%。分析师对央行升息时点预估不一。 1月趸售物价指数(WPI)较上年同期跌0.74%；核心CPI较上年同期升0.82%；经季节调整 后的CPI较上月跌0.23%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2018年1月 2017年12月 CPI（较上年同期） +0.88 +1.22-R 路透调查（较上年同期） +1.0 -- CPI（较上月，经季节调 -0.23% +0.18 整） 核心CPI（较上年同期） +0.82 +1.57 WPI（较上年同期） -0.74 +0.31-R 注：R代表修正后数字。 **市场评论** 渣打银行经济学家符铭财: 如果以近三个月平均值来看，1月CPI和核心CPI都有明显走高。我们预估台湾今年通膨 压力比去年更明显，主因食品价格去年衰退，但今年天候影响可能推升食品价格。 预估台湾2018年CPI年增1.3%，相较去年0.62%呈倍数成长，尤其核心物价升，且经济增 长动力加强，已具备了升息的条件，我们预估央行6月有升息半码(0.125个百分点)的可能。 --元大投顾分析师 陈森林: 1月CPI增幅略高于我们年增0.80%的预估值，可能受油价处在高档，以及天冷导致菜价 上扬等因素有关。 但由于台币升值将输入性通膨压低，基本上物价仍相当平稳。我们估计今年CPI年增率 仅有1.25%左右，在此情形下，央行前三季都不会有升息的可能。此外，这两天美股崩跌可 能会让美联储3月升息的计划受到影响，若是今年美联储升息次数低于三次，台湾可能也不 会有升息的机会。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收贬7.9分，报29.386，创 两周收盘低点。 --台湾加权股价指数收跌4.95%，至10,404.00点，创近两个月收盘新低。[.TWC N] --指标10年期公债107/2发行前交易殖利率收跌4.75基点，报1.0230%。[T W/CN] **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行去年12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连六季按兵不动。 --台湾经济部1月22日公布，去年12月外销订单金额较上年同期升17.5%创 10个月高位；全年增幅则为10.9%。 --台湾主计总处1月31日公布，去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.28%，明 显优于市场预估的2.50%，为连续第七季正成长，并创2015年第一季(年增3.99%)以来最高增 幅。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (记者 董永年/高洁如；审校 张喜良/乔艳红)