《分析师观点2》台湾2月CPI年增逾2%超预期，分析师略提高升息预期

路透台北3月7日 - 台湾主计总处周三公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期增2.19%，高于市场预期的年增1.6%。分析师认为，这可能略令央行提前升息的时点至第二季。

不过稍早财政部公布，2月台湾出口较上年同期衰退1.2%，远逊于市场预估的成长6.35%。主因今年2月有春节工作天数减少因素。

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**市场评论**

—凯基投顾总经分析师刘建志：

2月份因春节因素导致CPI年增率高于市场预期，但撇除季节性因素，合计1-2月CPI年增率仍高于预期，显然是受到油价上涨影响，但值得留意的是内需表现转好已带动核心物价上扬超乎预期，推估CPI年增率将缓步上扬，若第二季CPI年增率仍维持目前的上扬趋势，央行有可能提前升息步调，因而提高央行在第二季升息的预期，但第一季底普遍预估央行仍将维持利率不变。

避开春节因素影响，合计前两月出口表现仍略低于市场预期，主因电子产品出口放缓有关，看好3月出口年增率将有所改善，料将高于1、2月出口的平均约在7.3%，目前预期第一季出口成长动能将较上季旺季下滑。此外，看到资本设备进口竟然为负成长，这并不合理，反应出台湾投资增长动能仍有疑虑。

—国泰金控经济研究处协理陈钦奇：

2月出口由正转负，纯粹只是基期因素，若从外销订单观察，整体而言，上半年出口仍相对稳健，主要是欧美景气成长动能仍佳；加上美国税改有望带动美国GDP上调，而台湾内需因加薪等促使消费者信心及消费意愿均处于高档，使整体景气看好，全年经济成长率有望上调。

在外需带动内需之下，民众对于整体景气看法趋乐观，加上美国FED今年可能升息四次，预估台湾央行上半年升息机率高于下半年；惟须留意贸易战等不确定因素。

**市场反应**

—此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收升/贬X分报29.X。

—台湾加权股价指数收跌0.36%，至10,745.32点。

—指标10年期公债107/2殖利率收跌3.10基点，报0.9910%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

—台湾央行去年12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连六季按兵不动。

—台湾1月外销订单金额较上年同期升19.7%，高于路透预估的年增16.1%，并为连续第18个月正成长。

—主计总处2月中预估2018年经济成长率为2.42%，较前估成长2.29%略有上调；通膨率则为年增1.21%，亦高于前估的成长0.96%。(完)

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