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路透基点：友达光电230亿台币贷款分配方案出炉--TRLPC
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2017年7月6日 / 上午10点13分 / 1 个月前

路透基点：友达光电230亿台币贷款分配方案出炉--TRLPC

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾液晶
显示器(LCD)制造商友达光电的230亿台币五年期定期贷款的分配方案出炉
，有20家银行参与了一般分销。
    
    台湾银行担任这笔贷款的牵头行兼簿记行以及额度代理行。
    
    贷款利率与借款人的税后净利润率挂钩：若税后为净亏损，则利率为
台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点；税后净利润率为0-2.9
%，利率为Taibor加码103个基点；利润率若为3-5.9%，加码90个基点；6%
或更高，加码85个基点。税前保底利率为1.7%。
    
    最高前端费为38个基点。
    
    所筹资金将用于购买机器设备，并将所购设备用作抵押。
    
    协议签署日期为7月17日。
    
    友达光电成立于2001年9月，为达碁科技与联友光电合并而来。
    
    分配方案如下：
    牵头行兼簿记行                        台币(百万)  
    台湾银行                               1,800   
     
    牵头行
    星展银行                               2,300    
    台湾土地银行                           1,750    
    合作金库银行                           1,750    
    中国信托商业银行                       1,500    
    华南商业银行                           1,500    
    兆丰国际商业银行                       1,500    
    台北富邦银行                           1,500    
    台湾中小企业银行                       1,500    
    彰化商业银行                           1,200    
    第一商业银行                           1,200    
    永丰银行                               1,000    
    台新国际商业银行                       1,000    
    台银人寿                                 500      
    
    副牵头行Co-arranger
    全国农业金库                             600      
    玉山商业银行                             600      
    上海商业储蓄银行                         500      
    新光银行                                 500      
    
    参贷行
    中国输出入银行                           300      
    渣打银行                                 300      
    远东国际商业银行                         200      
    
    总计                                  23,000   
    
    (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)

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