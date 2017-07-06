路透基点：友达光电230亿台币贷款分配方案出炉--TRLPC

路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾液晶 显示器(LCD)制造商友达光电的230亿台币五年期定期贷款的分配方案出炉 ，有20家银行参与了一般分销。 台湾银行担任这笔贷款的牵头行兼簿记行以及额度代理行。 贷款利率与借款人的税后净利润率挂钩：若税后为净亏损，则利率为 台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点；税后净利润率为0-2.9 %，利率为Taibor加码103个基点；利润率若为3-5.9%，加码90个基点；6% 或更高，加码85个基点。税前保底利率为1.7%。 最高前端费为38个基点。 所筹资金将用于购买机器设备，并将所购设备用作抵押。 协议签署日期为7月17日。 友达光电成立于2001年9月，为达碁科技与联友光电合并而来。 分配方案如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 台湾银行 1,800 牵头行 星展银行 2,300 台湾土地银行 1,750 合作金库银行 1,750 中国信托商业银行 1,500 华南商业银行 1,500 兆丰国际商业银行 1,500 台北富邦银行 1,500 台湾中小企业银行 1,500 彰化商业银行 1,200 第一商业银行 1,200 永丰银行 1,000 台新国际商业银行 1,000 台银人寿 500 副牵头行Co-arranger 全国农业金库 600 玉山商业银行 600 上海商业储蓄银行 500 新光银行 500 参贷行 中国输出入银行 300 渣打银行 300 远东国际商业银行 200 总计 23,000 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)