FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新债招标：江苏首批五年土储专项债利率较下限上浮24-30bp--发行快报
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月15日 / 凌晨2点32分 / 1 个月前

新债招标：江苏首批五年土储专项债利率较下限上浮24-30bp--发行快报

2 分钟阅读

    路透上海9月15日 - 中国债券信息网发行快报显示，江苏省周五上午进行的首场土地储备专项债招标中，五年品种中标利率介于3.84%-3.90%间，较投标区间下限（3.60%）上浮24-30个基点(bp)，
    
    此次土地储备专项债为该省今年首批，全部为新增债券，涉及省内13个地市。其中三年期债券三只，共77.2亿元；五年期债券10只，共292.8亿元。首场招标包括南京、无锡等七个城市的土储专项债；第二场招标将于北京时间11:10结束，包括苏州、盐城等六个城市。    

    中债资信评估有限责任公司对上述债券的评级均为AAA。
     
    具体发行明细如下：    
    
     类别      期限   规模(亿元)   利率          招标时间         起息日
 土地储备专项                                                        
      债                                                          
    南京市       5        11       3.84%   9月15日上午09:30-10:1  9月18日
                                                     0            
    无锡市       5        30       3.88%                             
    徐州市       5       58.8      3.90%                             
    常州市       5        38       3.89%                             
    南通市       5        37       3.89%                             
   连云港市      5        10       3.89%                             
    淮安市       5        10       3.90%                             
    盐城市       5        42               9月15日上午10:30-11:1     
                                                     0            
    镇江市       5        29                                         
    宿迁市       5        27                                         
    苏州市       3        38                                         
    扬州市       3        28                                         
    泰州市       3       11.2                                        
     总计                370                                         
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。      

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。（完）

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below