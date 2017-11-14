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新债招标：中国海南五年土地储备专项债利率较下限上浮24-58bp--业内人士
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2017年11月14日 / 凌晨4点45分 / 2 天前

新债招标：中国海南五年土地储备专项债利率较下限上浮24-58bp--业内人士

3 分钟阅读

    路透上海11月14日 - 业内人士周二透露，中国海南省上午招标的13期土地储备专项债，中标利率4.15%-4
.49%，较投标区间下限上浮24-58个基点(bp)。
    
    海南省稍早招标的三、五、10年期一般地方债，中标利率3.84%、3.96%和4.14%，较投标区间下限上浮13
、5、24个基点(bp)，投标倍数2.19倍、2.31倍和2.17倍；七年期普通专项债中标利率4.02%，较投标区间下限
上浮7个基点(bp)，投标倍数1.92倍。
    
    上述一般地方债期限含三年、五年和10年，全部为置换债券；专项债期限为七年，亦全部为置换债券；本
次还有13期土地储备专项债将发行，均为五年品种。大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：        
      类别       期限   规模(亿元)   票面利率   投标倍数   上浮幅度(bp   起息日
                                                                )       
    一般债券      3年       19         3.84%      2.19         13       11月15日
                  5年     35.1795      3.96%      2.31          5           
                 10年       15         4.14%      2.17         24           
      小计                69.1795                                           
 专项债券(普通)   7年     18.8727      4.02%      1.92          7       11月15日
 土地储备专项债                                                             
     省本级       5年        8         4.15%      2.09         24       11月15日
     海口市       5年        8         4.30%      1.55         39           
     三亚市       5年        2         4.26%      1.65         35           
     儋州市       5年        3         4.49%      1.60         58           
     琼海市       5年       10         4.49%      1.53         58           
     文昌市       5年        1         4.30%      2.00         39           
     万宁市       5年        1         4.49%       --          58           
     东方市       5年        1         4.49%       --          58           
     澄迈县       5年        1         4.49%       --          58           
     临高县       5年        1         4.49%       --          58           
     乐东县       5年        1         4.49%       --          58           
     琼中县       5年        1         4.49%       --          58           
     定安县       5年        2         4.49%       --          58           
      小计                  40                                              
      总计               128.0522                                           
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
    
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。
 
    
    路透统计数据显示，截至11月13日，中国今年累计发行地方政府债41,114.6172亿元。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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