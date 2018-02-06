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February 6, 2018 / 9:42 AM / in 20 hours

路透基点：中裕燃气控股将三年期贷款从2亿上调至4亿美元--TRLPC

2 分钟阅读

    路透2月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中裕燃气控股有
限公司已经将三年期定期贷款规模从2亿美元等值上调至4亿美元等值。
    
    中银香港担任这笔贷款的牵头行兼簿记行。这笔贷款包括2.365亿美
元和12.753亿港元两档。
    
    利率为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibo
r)加码210个基点，平均年限为2.675年。银行受邀请以美元或港元参贷，
综合收益为250个基点，前端费107个基点。
    
    资金用于再融资和运营资本，合同在1月29日签署。
    
    中裕燃气控股在香港上市，是中国燃气控股的下属公司，主要在中国
从事燃气管道等基础设施的建设和管理，以及天然气经销。
    
    牵头行兼簿记行               美元(亿)           港元(亿)  
    中银香港                       0.13              1.56
    
    主办行
    交通银行                       0.3                --
    集友银行                       0.3                --
    工银亚洲                       --                2.34
    大丰银行                       --                2.34       
             
    中国建设银行(亚洲)             --                1.95
    东亚银行                       --                1.56
    南洋商业银行                   --                1.56
    台湾银行香港分行              0.15                --
    永丰银行香港分行              0.15                --
    彰化商业银行                  0.15                --
    中国信讬银行                  0.15                --
    华南商业银行香港分行          0.15                --
    换银韩亚环球财务有限公司      0.075               --
    换银韩亚环球财务香港分行      0.075               --      
    新韩亚洲金融                  0.15                --
    三井住友信托银行              0.15                --
    合作金库商业银行              0.15                --
    澳门国际银行                   --                0.936
    
    安排行
    
    友利银行香港分行              0.09                --
    台湾土地银行香港分行          0.07                --
    台湾中小企业银行香港分行      0.065               --
    元大商业银行香港分行           --                 0.507
    安泰商业银行                  0.06                --
    
    总计                          2.365              12.753 (完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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