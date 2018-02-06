路透基点：中裕燃气控股将三年期贷款从2亿上调至4亿美元--TRLPC

路透2月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中裕燃气控股有 限公司已经将三年期定期贷款规模从2亿美元等值上调至4亿美元等值。 中银香港担任这笔贷款的牵头行兼簿记行。这笔贷款包括2.365亿美 元和12.753亿港元两档。 利率为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibo r)加码210个基点，平均年限为2.675年。银行受邀请以美元或港元参贷， 综合收益为250个基点，前端费107个基点。 资金用于再融资和运营资本，合同在1月29日签署。 中裕燃气控股在香港上市，是中国燃气控股的下属公司，主要在中国 从事燃气管道等基础设施的建设和管理，以及天然气经销。 牵头行兼簿记行 美元(亿) 港元(亿) 中银香港 0.13 1.56 主办行 交通银行 0.3 -- 集友银行 0.3 -- 工银亚洲 -- 2.34 大丰银行 -- 2.34 中国建设银行(亚洲) -- 1.95 东亚银行 -- 1.56 南洋商业银行 -- 1.56 台湾银行香港分行 0.15 -- 永丰银行香港分行 0.15 -- 彰化商业银行 0.15 -- 中国信讬银行 0.15 -- 华南商业银行香港分行 0.15 -- 换银韩亚环球财务有限公司 0.075 -- 换银韩亚环球财务香港分行 0.075 -- 新韩亚洲金融 0.15 -- 三井住友信托银行 0.15 -- 合作金库商业银行 0.15 -- 澳门国际银行 -- 0.936 安排行 友利银行香港分行 0.09 -- 台湾土地银行香港分行 0.07 -- 台湾中小企业银行香港分行 0.065 -- 元大商业银行香港分行 -- 0.507 安泰商业银行 0.06 -- 总计 2.365 12.753 (完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)