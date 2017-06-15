路透基点：内蒙古赛科星签署2.45亿元人民币补充贷款案--TRLPC

路透6月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，私营企业内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司已签署2.45亿元人民币(3,600万美元)五年期贷款(B部分)，作为对去年8月与亚洲开发银行签署的贷款案(A部分)的补充。

中国银行为该笔贷款的额度代理行和担保品控管行，但不承贷。韩国产业银行和富邦华一银行为牵头行，分别承贷2亿元人民币和4,500万元人民币。

B部分贷款综合收益为每年5.95%。

该五年期贷款有一年宽限期，平均期限为三年。贷款资金已于5月16日全部提取。

亚开行是B部分贷款的账面贷款人(lender of record)，该部分贷款是对人民币计价A部分6,250万美元等值贷款的补充，A部分贷款是亚开行于去年8月提供的双边贷款。七年期的A部分贷款有两年宽限期。

赛科星拥有的奶牛资产将为两部分贷款提供担保。

所筹资金用于购买现代化消毒挤奶和健康饲料加工设备，以便提高牛奶质量和安全性。还将帮助赛科星新增四个牧场、总计2万头奶牛。赛科星目前在中国有27个牧场、10万头奶牛。

资金还将用于技术投资，以停止有害排放未经处理的动物粪便，并将其用于肥料、灌溉和能源。

赛科星成立于2006年，已在中国“新三板”挂牌上市。该集团董事长杨文俊是蒙牛的前高管。(完) (编译 王琛；审校 王颖)