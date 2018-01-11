路透基点：台湾力晶科技启动250亿台币贷款案--TRLPC

路透1月11日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技已启动250亿台币(8.44亿美元)五年期贷款案，七个月前公司刚完成一笔130亿台币贷款。

彰化商业银行和台湾土地银行为牵头行兼簿记行，彰化商业银行亦为额度代理行。

该笔贷款分别A、B和C三部分，A部分为142亿台币，B部分为43亿台币，C部分为65亿台币。

基于借款方的税前净利润率，贷款利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码82-112个基点，税前保底利率为1.7%。

承贷35亿或以上台币的银行可获牵头行兼簿记行头衔，前端费为25个基点。承贷20-34亿台币的银行为副牵头行，前端费为20个基点，承贷10-19亿或5-9.99亿台币的银行为参贷行，前端费分别为15个和8个基点。回覆截止日期为2月2日。

借款方以工厂和机械设备作为担保品。

贷款将用于去年6月签订的130亿台币三年期贷款的再融资，以及资本支出和营运资本用途。

彰化银行、华南银行、土地银行和合作金库为130亿台币三年期再融资的牵头行兼簿记行。该贷款分为A和B两部分，A部分为100亿台币，B部分为30亿台币。贷款利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码120个基点，税前保底利率为1.7%。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)