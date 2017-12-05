新债招标：天津三年一般地方债利率较区间下限上浮25bp--业内人士

路透上海12月5日 - 业内人士周二透露，中国天津市上午招标的三年期一般地方债，中标利率为4.02%，较投标区间下限上浮25个基点(bp)，投标倍数为2.63倍。 稍后该市还将有专项债招标。上述一般债仅含三年期，全部为新增债券；普通专项债亦仅含三年期品种，其中新增债券1.6亿元，置换债券45.9亿元；土地储备专项债共发行一期，期限五年，全部为新增债券。 联合资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 利率 倍数 起息日 一般债券 3年 12.4 4.02% 2.63 12月6日 专项债券 3年 47.5 待11:10结果 12月6日 土地储备专项债 5年 6 待11:10结果 12月6日 总计 65.9 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)