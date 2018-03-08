新债招标：广西五年一般地方债利率较下限上浮25bp--业内人士

路透上海3月8日 - 业内人士周四透露，中国广西壮族自治区上午招标的五年期一般地 方债，中标利率为3.97%，较投标区间下限(中债同期限国债前五日收益率算术平均值)上浮2 5个基点(bp)，投标倍数2.64倍。 稍后11:10还将有三期广西专项地方债结束招标。 上述两批债全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。 以下为广西地方债发行明细： 类别 期限 规模(亿元 中标利率 上浮幅度(bp) 投标倍数 起息日 ) 一般债券 5年 48.4 3.97% 25 2.64 3月9日 小计 48.4 专项债券 5年 31.2 待11:10招标结 3月9日 束 5年 6 7年 15 小计 52.2 合计 100.6 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间为招标日前五个工作日 中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮30% 之间。 据路透统计，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元，规模较2016年下降近 三成。当年以公开招标方式发行的地方债占比74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持 平。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)