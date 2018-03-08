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March 8, 2018 / 2:29 AM / a day ago

新债招标：广西五年一般地方债利率较下限上浮25bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海3月8日 - 业内人士周四透露，中国广西壮族自治区上午招标的五年期一般地
方债，中标利率为3.97%，较投标区间下限(中债同期限国债前五日收益率算术平均值)上浮2
5个基点(bp)，投标倍数2.64倍。
    
    稍后11:10还将有三期广西专项地方债结束招标。
    
    上述两批债全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。
    
    以下为广西地方债发行明细：   
    
   类别      期限   规模(亿元     中标利率     上浮幅度(bp)  投标倍数  起息日
                        )                                              
 一般债券    5年      48.4          3.97%           25         2.64    3月9日
   小计               48.4                                             
 专项债券    5年      31.2     待11:10招标结                           3月9日
                                     束                                
             5年        6                                              
             7年       15                                              
   小计               52.2                                             
   合计               100.6                                               
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间为招标日前五个工作日
中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%
之间。
         
    据路透统计，中国2017年全年累计发行地方债43,580.9399亿元，规模较2016年下降近
三成。当年以公开招标方式发行的地方债占比74.5%，定向发行占比25.5%，与2016年基本持
平。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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