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新债招标：四川五年土储债利率较下限上浮26-77bp，两期落上限--业内人士
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2017年11月21日 / 早上8点47分 / 1 天前

新债招标：四川五年土储债利率较下限上浮26-77bp，两期落上限--业内人士

3 分钟阅读

    路透北京11月21日 - 业内人士周二透露，中国四川省下午招标发行的13期五年期土地储备专项债，中标利率介于4.15%-4.66%，较投标区间下限上浮26-77个基点(bp)；其中攀枝花市和内江市土储债中标利率均落在区间上限4.66%。
    
    该省稍早招标发行的三、五、七和10年一般地方债，中标利率分别为3.96%、4.08%、4.18%和4.28%，较投标区间下限上浮21、19、20和34个bp，对应的投标倍数为3.05倍、3.12倍、2.68倍和2.33倍。
    
    上述一般债全部为置换债券，土地储备专项债全部为新增债券。两批债通过财政部上海证券交易所债券发行系统招投标，中债资信评估有限责任公司对上述债券评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元)  票面利率   投标倍数  上浮幅度(bp  起息日
                                                                )       
    一般债券       3年        28        3.96%      3.05        21       11月22
                                                                          日
                   5年        28        4.08%      3.12        19          
                   7年        28        4.18%      2.68        20          
                   10年     11.68       4.28%      2.33        34          
      小计                  95.68                                          
 土地储备专项债                                                            
       券                                                               
     成都市        5年        10        4.15%       --         26       11月22
                                                                          日
     自贡市        5年       1.52       4.34%       --         45          
    攀枝花市       5年       0.4        4.66%       --         77          
     泸州市        5年       6.14       4.20%       --         31          
     绵阳市        5年       0.5        4.52%       --         63          
     广元市        5年       0.8        4.30%       --         41          
     内江市        5年       0.43       4.66%       --         77          
     乐山市        5年        1         4.38%       --         49       11月22
                                                                          日
     广安市        5年       0.73       4.50%       --         61          
     达州市        5年       0.23       4.40%       --         51          
     眉山市        5年       0.83       4.38%       --         49          
     巴中市        5年       3.78       4.38%       --         49          
 凉山彝族自治州    5年       0.5        4.60%       --         71          
      小计                  26.86                                          
      总计                  122.54                                         
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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