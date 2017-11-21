新债招标：四川五年土储债利率较下限上浮26-77bp，两期落上限--业内人士

路透北京11月21日 - 业内人士周二透露，中国四川省下午招标发行的13期五年期土地储备专项债，中标利率介于4.15%-4.66%，较投标区间下限上浮26-77个基点(bp)；其中攀枝花市和内江市土储债中标利率均落在区间上限4.66%。 该省稍早招标发行的三、五、七和10年一般地方债，中标利率分别为3.96%、4.08%、4.18%和4.28%，较投标区间下限上浮21、19、20和34个bp，对应的投标倍数为3.05倍、3.12倍、2.68倍和2.33倍。 上述一般债全部为置换债券，土地储备专项债全部为新增债券。两批债通过财政部上海证券交易所债券发行系统招投标，中债资信评估有限责任公司对上述债券评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 票面利率 投标倍数 上浮幅度(bp 起息日 ) 一般债券 3年 28 3.96% 3.05 21 11月22 日 5年 28 4.08% 3.12 19 7年 28 4.18% 2.68 20 10年 11.68 4.28% 2.33 34 小计 95.68 土地储备专项债 券 成都市 5年 10 4.15% -- 26 11月22 日 自贡市 5年 1.52 4.34% -- 45 攀枝花市 5年 0.4 4.66% -- 77 泸州市 5年 6.14 4.20% -- 31 绵阳市 5年 0.5 4.52% -- 63 广元市 5年 0.8 4.30% -- 41 内江市 5年 0.43 4.66% -- 77 乐山市 5年 1 4.38% -- 49 11月22 日 广安市 5年 0.73 4.50% -- 61 达州市 5年 0.23 4.40% -- 51 眉山市 5年 0.83 4.38% -- 49 巴中市 5年 3.78 4.38% -- 49 凉山彝族自治州 5年 0.5 4.60% -- 71 小计 26.86 总计 122.54 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)