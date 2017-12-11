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路透基点：冠华国际26亿港元贷款额度分配情况披露--TRLPC
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December 11, 2017 / 4:25 AM / in 2 days

路透基点：冠华国际26亿港元贷款额度分配情况披露--TRLPC

2 分钟阅读

    路透12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市企业冠华国际控股有
限公司的26亿港元(3.33亿美元)等值定期贷款额度分配情况披露。
    
    该项贷款为双币贷款，由国泰世华银行香港分行、中国信托银行、第一商业银行香港分
行、富邦金、恒生银行以及汇丰控股担任牵头行兼簿记行。贷款综合收益最高为200.83个基
点，较香港银行同业拆息(Hibor)加码168个基点，平均贷款年限为3.35年。
    
    贷款资金将用于2015年12月签订的28.9亿港元等值3.5年期可转让贷款的再融资。
    
    贷款额度分配情况如下：
    
    牵头行兼簿记行            美元(百万)  港元(百万)  
    汇丰控股(HSBC)                 -        576      
    第一商业银行香港分行           38        -        
    恒生银行                       -        250      
    富邦金                         -        220      
    国泰世华银行香港分行           -        200      
    中国信托银行                   -        150      
    
    牵头行
    南洋商业银行                   -        180      
    中国工商银行澳门分行           -        180      
    
    主办行                                   
    兴业银行香港分行               -        120      
    盘谷银行香港分行               -        100      
    大丰银行                       -        100     
     
    安排行                                       
    国泰银行香港分行               10        -        
    创兴银行                       -         50       
    远东国际商业银行香港分行       -         50       
    永隆银行                       -         50       
    
    合计                           48     2,226    
    (完) (编译 郑茵 审校 高琦)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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