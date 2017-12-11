路透基点：冠华国际26亿港元贷款额度分配情况披露--TRLPC

路透12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市企业冠华国际控股有 限公司的26亿港元(3.33亿美元)等值定期贷款额度分配情况披露。 该项贷款为双币贷款，由国泰世华银行香港分行、中国信托银行、第一商业银行香港分 行、富邦金、恒生银行以及汇丰控股担任牵头行兼簿记行。贷款综合收益最高为200.83个基 点，较香港银行同业拆息(Hibor)加码168个基点，平均贷款年限为3.35年。 贷款资金将用于2015年12月签订的28.9亿港元等值3.5年期可转让贷款的再融资。 贷款额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 港元(百万) 汇丰控股(HSBC) - 576 第一商业银行香港分行 38 - 恒生银行 - 250 富邦金 - 220 国泰世华银行香港分行 - 200 中国信托银行 - 150 牵头行 南洋商业银行 - 180 中国工商银行澳门分行 - 180 主办行 兴业银行香港分行 - 120 盘谷银行香港分行 - 100 大丰银行 - 100 安排行 国泰银行香港分行 10 - 创兴银行 - 50 远东国际商业银行香港分行 - 50 永隆银行 - 50 合计 48 2,226 (完) (编译 郑茵 审校 高琦)