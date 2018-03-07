全球商品：棕榈油料先升至2,600马币，再跌至2,300马币--分析师Fry

路透吉隆坡3月7日 - 知名分析师James Fry指出，马来西亚毛棕榈油期货料将先升至每吨2,600马币(林吉特)，到7月时将回落到2,300马币。

Fry周三在吉隆坡一场行业会议上表示，之后当出口税恢复时，棕榈油价格将进一步跌至2,200马币。

“我预计，随着库存下滑，马来西亚衍生产品交易所(BMD)价格将短暂升向2,600马币，但到7月时会跌至接近2,300马币，之后出口税恢复，将BMD价格推低至2,200马币，”Fry称。

Fry指出，6月之后，由于库存上升，毛棕榈油离岸价格(FOB)料将跌至每吨600美元以下，今年第四季料跌至575美元以下。

Fry的预估是以布兰特原油在每桶65-70美元区间为基础。

马来西亚指标棕榈油期货周二收高0.6%，报每吨2,478马币(林吉特)。该合约在本周稍早曾触及一个月低位。

马来西亚毛棕榈油离岸价格(FOB)PALM-MYFOB-P1周二报641美元。

业内知名分析师James Fry称，今年马来西亚棕榈油库存料不会跌破230万吨，2018年末库存水平预计将高于之前一年，因印度调高棕榈油进口税。

Fry预测2018年全球毛棕榈油产出将增长逾400万吨。

全球棕榈油产出今年料上升，因橡胶树已经自2015年厄尔尼诺气象造成的损害中恢复。

Fry最新一次预测称，马来西亚2018年棕榈油产出将超过2,100万吨，印尼产出料达到4,000万吨。

印尼和马来西亚总计占到全球棕榈油产出的近90%。（完） (编译 蔡美珍/高琦 审校 王洋/张明钧)