全球商品：棕榈油价格未来三个月料涨至每吨2,700马币--分析师Fry

路透1月20日 - 大宗商品咨询公司LMC International董事长、业内知名分析师James Fry周六表示，由于库存下降以及印尼的需求增加，马来西亚棕榈油价格未来三个月将涨至每吨2,700马币(685.98美元)。

据他的讲话稿，他在巴基斯坦卡拉奇召开的一个食用油会议上说，按离岸价格(FOB)，毛棕榈油价格预计将达到每吨690美元。

由于马来西亚库存上升，指标棕榈油价格自11月以来下跌了10%以上。周五棕榈油期货下跌1.3%，收于每吨2,445马币(林吉特)。

马来西亚是继印尼之后的全球第二大棕榈油生产国，其库存水平MYPOMS-TPO上个月增至270万吨，为两年多来的最高水平。

不过，Fry表示，棕榈油库存水平将一直下降到5月份，之后才会迅速上升。

Fry表示，第三季毛棕榈油离岸价格(FOB)预计将回落至每吨630-640美元，并将在第四季进一步下滑，追随沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)后预计出现的原油跌势。

棕榈油受原油价格变动的影响，因为其用作原料来生产生物柴油。当原油价格下跌时，作为燃料替代品的棕榈油需求也随之下降。

沙特阿美的IPO预计在第二季进行，在此之前原油价格料保持坚挺。

“沙特政府...需要在今年的IPO中为沙特阿美争取到最好的价格，”Fry表示。

“我预计石油输出国组织(OPEC)减产将持续到沙特阿美IPO。此后​​，你可以预计减产会结束，主要是因为传统的石油出口国可能看到美国页岩油行业利用原油价格上涨之机提高产量。”(完) (编译 张涛；审校 白云)