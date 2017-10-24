中国基金：中信资本成功发行规模为27.7亿元人民币的权益类REITs

路透香港10月24日 - 中信资本控股有限公司周二称，旗下房地产部门成功发行权益类REITs（房地产投资信托基金）产品“渤海汇金-中信资本悦方ID Mall资产支持专项计划”，规模为27.7亿元人民币。

据新闻稿，该专项计划采取分级结构，机构投资者认购踊跃，其中优先A档及优先B档证券分别获得中诚信证评给予AAA与AA+评级；专项计划不依赖企业主体直接增信，属于国内首度此类型的市场化创新尝试。

中信资本董事长兼首席执行官张懿宸表示，“本次专项计划的发行，是中信资本首度发起资产证券化产品，进一步完善了中信资本在另类投资领域的投资平台和产品结构。”

中信资本于2010年3月收购长沙悦方ID Mall并对其进行升级改造，该购物中心已成为长沙五一商圈的核心商业项目，商业总面积为10.8万平方米。

中信资本执行合伙人及房地产部门主管程骁远指出，本次权益型类REITs发行，为中信资本的商业地产项目提供了更为灵活和市场化的退出方式。

中信资本房地产部门专注于中国房地产的投资管理及咨询，已投资包括长沙悦方ID Mall、合肥悦方ID Mall、北京芳园里ID Mall和上海189弄在内的超过30个包括住宅、零售和商业物业等项目，总面积逾400万平方米，总资产价值超过80亿美元。部门通过中信集团独特的资源优势，现正积极开拓欧洲和美国的房地产投资市场，以及投资于物流地产和长租公寓项目。

中信资本是一家另类投资管理和顾问公司，管理资金超过210亿美元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)