台湾股市：随亚股续创逾27年半高位，GDP优于预期提供有力支撑

路透台北11月1日 - 台湾股市周三微幅收高，续创逾27年半高位。分析师认为，亚洲股市普遍上扬且GDP优于预期带动台股走多，不过指数在10,800点之上的压力仍沉重，使得大盘仅以小碎步方式向上攻坚。

台湾加权股价指数收升0.12%至10,806.36点，此前收盘高点在1990年4月4日的10,907.09点；今日成交初值为1,269.65亿台币，上交易日修正后为1,190.65亿。

〞台股感觉是惊惊涨，还好外资10月转为买超，中止了连三个月卖超。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他表示，昨日主计总处公布台湾第三季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.11%，明显优于市场预期并创两年半高位，基本面持续好转有助于多头行情的维系。

薛舜日认为，根据以往经验，外资在年底与年初的买超力道通常最强，10月外资买超了441亿台币，似乎是开始为年底行情加温。

不过他也提醒，最近台币兑美元的走势并不太强，外资汇入力道也不明显，台股后市能否持续向上创高，台币的表现将是重要参考指标。

台湾主计总处周二公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.11%，高于市场预估的2.15%。前高是2015年的第一季为4.01%。

台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资10月在台股总计买超441.13亿台币，上月为卖超620.31亿台币。

亚洲股市周三触及10年高位，因全球经济增长普遍强劲；油价延续涨势，因寄望主要产油国将维持减产。本地时间13:44，MSCI亚太明晟指数涨0.71%。

分析师预计，下日台股指数区间料在10,750-10,900点。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)