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新债招标：中国新疆七年期专项地方债利率较下限上浮29bp--业内人士
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2017年11月6日 / 凌晨3点22分 / 2 天前

新债招标：中国新疆七年期专项地方债利率较下限上浮29bp--业内人士

1 分钟阅读

    路透上海11月6日 - 业内人士周一透露，中国新疆维吾尔自治区上午招标的七年期专项地方债，中标利率
为4.22%，较投标区间下限上浮29个基点(bp)，投标倍数1.82倍。    
    
    新疆稍早招标发行的三年期一般地方债，中标利率为3.84%，较投标区间下限上浮14个基点(bp)，投标倍
数1.79倍。
     
    上述一般债中，新增债券为5.35亿元，置换债券为86.05亿元；专项债则全部为置换债券。中债资信评估
有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
          类别            期限   规模(亿元)    利率    较下限上    投标倍数      发行期
                                                          浮                    
        一般债券          3年       91.4      3.84%      14bp        1.79        11月7日
        专项债券          7年       22.2      4.22%      29bp        1.82        11月7日
          总计                     113.6                                            
 
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-
5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
    
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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