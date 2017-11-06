新债招标：中国新疆七年期专项地方债利率较下限上浮29bp--业内人士

路透上海11月6日 - 业内人士周一透露，中国新疆维吾尔自治区上午招标的七年期专项地方债，中标利率 为4.22%，较投标区间下限上浮29个基点(bp)，投标倍数1.82倍。 新疆稍早招标发行的三年期一般地方债，中标利率为3.84%，较投标区间下限上浮14个基点(bp)，投标倍 数1.79倍。 上述一般债中，新增债券为5.35亿元，置换债券为86.05亿元；专项债则全部为置换债券。中债资信评估 有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 利率 较下限上 投标倍数 发行期 浮 一般债券 3年 91.4 3.84% 14bp 1.79 11月7日 专项债券 7年 22.2 4.22% 29bp 1.82 11月7日 总计 113.6 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1- 5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)