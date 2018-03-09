新闻稿：中国2月CPI同比上涨2.9%，环比上涨1.2%--国家统计局

路透北京3月9日 - 以下为中国国家统计局题为”2018年2月份居民消费价格同比上涨2.9%”新闻稿全文： 2018年2月份，全国居民消费价格同比上涨2.9%。其中，城市上涨3.0%，农村上涨2.7%；食品价格上涨4.4%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨2.5%，服务价格上涨3.6%。1-2月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨2.2%。 2月份，全国居民消费价格环比上涨1.2%。其中，城市上涨1.3%，农村上涨1.1%；食品价格上涨4.4%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格上涨1.4%，服务价格上涨1.0%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 食品烟酒价格同比上涨3.6%，影响居民消费价格总水平上涨约1.09个百分点。其中，蛋类价格上涨22.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点；鲜菜价格上涨17.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.47个百分点；水产品和鲜果价格均上涨8.7%，合计影响居民消费价格总水平上涨约0.31个百分点；畜肉类价格下降3.1%，影响居民消费价格总水平下降约0.15个百分点（猪肉价格下降7.3%，影响居民消费价格总水平下降约0.20个百分点）。 其他七大类价格同比均上涨。其中，医疗保健、教育文化和娱乐、居住价格分别上涨6.0%、3.7%和2.2%，生活用品及服务、其他用品和服务价格分别上涨1.8%和1.7%，交通和通信、衣着价格分别上涨1.5%和1.1%。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 食品烟酒价格环比上涨3.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.93个百分点。其中，鲜菜价格上涨18.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.47个百分点；水产品价格上涨8.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；鲜果价格上涨6.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；畜肉类价格上涨2.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点（猪肉价格上涨2.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点）。 其他七大类价格环比五涨一降一平。其中，教育文化和娱乐、交通和通信、其他用品和服务价格分别上涨1.8%、0.9%和0.4%，生活用品及服务、医疗保健价格分别上涨0.3%和0.1%；衣着价格下降0.6%；居住价格持平。

—以下国家统计局城市司高级统计师绳国庆对数据的解读：

CPI受春节因素影响涨幅扩大 从环比看，CPI涨幅比上月扩大0.6个百分点，主要是受春节因素和气温偏低双重影响。一是全国大范围降温天气影响了部分农产品的生产和运输，加之春节期间需求和消费量增加，食品价格上涨4.4%，影响CPI上涨约0.88个百分点。其中，鲜菜和鲜果价格分别上涨18.1%和6.4%；水产品和畜肉类价格分别上涨8.0%和2.0%，四项生鲜食品合计影响CPI上涨约0.82个百分点。二是春节前后出行人员增多，推动交通旅游价格上涨，飞机票和长途汽车票价格分别上涨19.7%和5.8%，旅行社收费和宾馆住宿价格分别上涨12.2%和2.9%，上述四项合计影响CPI上涨约0.27个百分点。三是春节期间城市务工人员集中返乡，人工费上涨，车辆修理与保养、理发和家庭服务价格分别上涨9.9%、5.5%和3.5%，合计影响CPI上涨约0.06个百分点。 从同比看，CPI涨幅扩大主要受春节”错月”影响。今年春节在2月份，而去年在1月份，春节“错月”致使2月份的对比基数相对较低，加之春节前后食品和服务价格环比上涨导致CPI同比涨幅扩大。据测算，在2月份2.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.1个百分点，新涨价影响约为1.8个百分点。 考虑到“节日因素”消退，预计3月份CPI同比涨幅将有所回落。

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here (发稿 宿泱韫；审校 林高丽)