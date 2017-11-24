《分析师观点2》台湾今明两年GDP成长率预估皆上调，明年上半年或有升息机会

路透台北11月24日 - 台湾主计总处周五表示，第三季经济成长率经济成长率统计值为成长3.10%，大致持平概估值的成长3.11%。由于明年通膨展望温和，GDP亦稳定成长，央行明年上半年或有望升息半码。

主计总处并上调今年经济成长率预估值至2.58%(原为2.11%)，2018年为2.29%(前估为成长2.27%)；主计总处同时略为下调今年通膨率至0.62%(前估0.66%)，明年则上调为0.96，前估0.87%。

**市场评论**

--台新投顾分析师王凯民：

主计总处预估2018年经济成长率估为2.29%，主要是今年景气较好，经济成长率基期高，但明年苹果公司如果没有新的杀手级新机挹注，景气动能可能会下来。

今年第三季经济成长强劲，主要还是来自外需的贡献，明年要有这么高的成长难度恐怕比较高；事实上，自2016年以来台湾这波经济成长力道并不是很强劲，虽然全球景气不错，外需表现良好；惟台湾投资仍呈负成长，消费亦无特别强劲的动能，主要受到一例一休等冲击，致消费者趋观望。

由于通膨展望温和，台湾央行在总裁彭淮南卸任之前应该都不会有升息的动作，亦无升息的压力，至于明年是否采取行动，则须视新任总裁人选而定。

--国泰金控分析师陈钦奇：

与上次概估的差不多，亦符合市场预期，第三季经济成长动能主要是来自出口，尤其是苹果新机会上市后，从外销订单到出口均呈成长趋势。另明年的GDP成长目前市场亦预期比今年好，今明两年GDP成长率在2%以上应不成问题，且民众信心转趋乐观，消费意愿也很高，特别是大额的消费，调查结果更是创下2015年以来新高。

但明年较大的风险可能在美国财政改革，因美国参众两院对财政改革仍存在歧见，对明年的GDP成长投下不确定因素，而通膨不确定因素主要是来自油价，因最近原油价格略上扬。

整体而言，通膨率展望温和，明年GDP亦将稳定成长，台湾央行明年可能会升息，且上半年较下半年有机会，调升幅度预估为半码(0.122个百分点)。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数收平盘，报10,854.09点。

--台币兑美元收贬0.3分，报30.010。

--台湾指标10年期公债106/9R发行前交易殖利率收跌0.07基点报0.9970%。

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**相关背景**

--央行第三季理监事会议决议重贴现率维持1.375%，连五季维持利率不变。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 罗两莎; 审校 杨淑祯)