新闻稿：中国2月末M2同比增8.8%，当月新增人民币贷款8,393亿元--央行

路透上海3月9日 - 以下为中国人民银行周五公布的”2018年2月金融统计数据报告”新闻稿全文：

一、广义货币增长8.8%，狭义货币增长8.5%

2月末，广义货币(M2)余额172.91万亿元,同比增长8.8%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低1.6个百分点；狭义货币(M1)余额51.7万亿元,同比增长8.5%，增速分别比上月末和上年同期低6.5个和12.9个百分点；流通中货币(M0)余额8.14万亿元,同比增长13.5%。2月份净投放现金6788亿元。

二、前两个月人民币贷款累计增加3.74万亿元，外币贷款累计增加548亿美元

2月末，本外币贷款余额129.52万亿元，同比增长12.1%。月末人民币贷款余额123.86万亿元，同比增长12.8%，增速比上年末高0.1个百分点。

2月份人民币贷款增加8393亿元，同比少增3264亿元。分部门看，住户部门贷款增加2751亿元，其中，短期贷款减少469亿元，中长期贷款增加3220亿元；非金融企业及机关团体贷款增加7447亿元，其中，短期贷款增加1408亿元，中长期贷款增加6585亿元，票据融资减少775亿元;非银行业金融机构贷款减少1795亿元。

由于年初有春节因素，应综合前两个月情况看贷款变动。前两个月，人民币贷款累计增加3.74万亿元，同比多增5407亿元。分部门看，住户部门贷款累计增加1.18万亿元，其中，短期贷款累计增加2637亿元，中长期贷款累计增加9130亿元；非金融企业及机关团体贷款累计增加2.53万亿元，其中，短期贷款累计增加5158亿元，中长期贷款累计增加1.99万亿元，票据融资累计减少428亿元;非银行业金融机构贷款累计增加67亿元。

2月末，外币贷款余额8927亿美元，同比增长7.5%。前两个月外币贷款累计增加548亿美元，其中2月份增加75亿美元。

三、前两个月人民币存款累计增加3.55万亿元，外币存款累计增加448亿美元 2月末，本外币存款余额172.96万亿元，同比增长8.4%。月末人民币存款余额167.67万亿元，同比增长8.6%，增速比上年末低0.4个百分点。

2月份人民币存款减少3011亿元，同比多减2.61万亿元。其中，住户存款增加2.87万亿元，非金融企业存款减少2.4万亿元，财政性存款减少5287亿元，非银行业金融机构存款增加3125亿元。

前两个月，人民币存款累计增加3.55万亿元，同比少增2349亿元。其中，住户存款累计增加3.74万亿元，非金融企业存款累计减少2.38万亿元，财政性存款累计增加4523亿元，非银行业金融机构存款累计增加1.91万亿元。

2月末，外币存款余额8358亿美元，同比增长11.1%。前两个月外币存款累计增加448亿美元，其中2月份增加0.3亿美元。

四、2月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.73%，质押式债券回购月加权平均利率为2.87%

2月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交55.41万亿元，日均成交3.26万亿元，日均成交比上年同期增长22.2%。其中，同业拆借日均成交同比增长35.4%，现券日均成交同比下降6.6%，质押式回购日均成交同比增长26.3%。

2月份同业拆借加权平均利率为2.73%，比上月末低0.05个百分点，比上年同期高0.26个百分点；质押式回购加权平均利率为2.87%，比上月末低0.01个百分点，比上年同期高0.26个百分点。

五、2月份跨境贸易人民币结算业务发生2973.8亿元，直接投资人民币结算业务发生1531.4亿元

2018年2月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2214.9亿元、758.9亿元、382.7亿元、1148.7亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2018年1月，人民银行完善货币供应量中货币市场基金部分的统计方法，用非存款机构部门持有的货币市场基金取代货币市场基金存款（含存单）。完善后，2017年各月末M2增速如下：

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 M2增速 10.7% 10.4% 10.1% 9.8% 9.1% 9.1% 8.9% 8.6% 9.0% 8.9% 9.1% 8.1%

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。(完)

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