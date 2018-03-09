新闻稿：中国2月PPI同比上涨3.7%，环比下降0.1%--国家统计局

路透北京3月9日 - 以下是中国国家统计局周五公布的”2018年2月份工业生产者出厂价格同比上涨3.7%”的全文：

2018年2月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨3.7%，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比上涨4.4%，环比上涨0.1%。1-2月平均，工业生产者出厂价格同比上涨4.0%，工业生产者购进价格同比上涨4.8%。

一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨4.8%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约3.60个百分点。其中，采掘工业价格上涨6.4%，原材料工业价格上涨5.9%，加工工业价格上涨4.2%。生活资料价格同比上涨0.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.08个百分点。其中，食品价格持平，衣着价格上涨0.5%，一般日用品价格上涨1.1%，耐用消费品价格下降0.1%。

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格同比上涨12.1%，有色金属材料及电线类价格上涨8.3%，黑色金属材料类价格上涨7.0%，燃料动力类价格上涨6.0%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.1%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.08个百分点。其中，采掘工业价格上涨0.6%，原材料工业价格持平，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平。其中，食品和衣着价格均持平，一般日用品价格下降0.1%，耐用消费品价格上涨0.1%。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比上涨0.9%，黑色金属材料类价格上涨0.1%，有色金属材料及电线类价格下降0.6%。

—以下国家统计局城市司高级统计师绳国庆对数据的解读：

PPI环比微降、同比涨幅继续回落 从环比看，PPI由上月上涨转为本月微降。生产资料价格下降0.1%，生活资料价格持平。在主要行业中，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.7%。由升转降的有燃气生产和供应业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业，分别下降0.9%、0.8%和0.4%。涨幅回落的有石油和天然气开采业，上涨0.4%，比上月回落2.9个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨0.2%，回落2.4个百分点。涨幅扩大的有煤炭开采和洗选业，上涨1.2%，扩大0.4个百分点；水的生产和供应业，上涨0.5%，扩大0.3个百分点。 从同比看，PPI涨幅继续回落，比上月回落0.6个百分点。生产资料价格上涨4.8%，比上月回落0.9个百分点；生活资料价格上涨0.3%，涨幅与上月相同。在主要行业中，涨幅回落的有非金属矿物制品业，上涨13.0%，比上月回落0.4个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业，上涨11.5%，回落3.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨10.0%，回落0.8个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，上涨7.4%，回落3.0个百分点；化学原料和化学制品制造业，上涨6.1%，回落2.1个百分点。上述五大行业合计影响PPI同比涨幅回落约0.57个百分点。据测算，在2月份3.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.5个百分点，新涨价影响约为0.2个百分点。（完）

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here (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)