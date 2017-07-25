芝加哥期市：大豆跳涨2%，因USDA称作物生长状况逊于预期

路透悉尼7月25日 - 美国大豆期货周二最多上涨达2%，触及近两周高点，此前美国农业部(USDA)称，近日乾燥天气对作物造成的损害较预期严重。 玉米期货上涨0.5%，因美国玉米生长状况亦落后于市场预期；小麦则上涨约0.3%。 0030GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨1.3%至每蒲式耳10.23美元，稍早一度触及10.35-1/2美元，为7月12日以来最高。大豆上日收低1.2%。 此前美国农业部称，美国大豆作物优良率为57%，比上周低4个百分点。分析 师原本预期下降1个百分点。 “很多人担心天气对美国作物的影响，美国农业部数据将激发这些疑虑，” 澳洲国民银行农业分析师Phin Ziebell表示。 尽管天气预报说本周多雨，应该有利于作物，但分析师担心美国产出可能下 降，与此同时对于美国供应的需求增强。 美国农业部一份报告显示，一周大豆出口检验596,920吨，超过预期。一周 小麦和玉米检验规模均符合市场预期。 玉米期货涨0.5%报每蒲式耳3.92-3/4美元，周一收低0.7%。 农业部称玉米优良率为62%，略低于分析师预估。 小麦期货涨近0.3%报每蒲式耳4.90-1/4美元；周一跌2%，并触及6月29 日以来低位4.83美元。 美国农业部称春小麦优良率为33%，符合预估。 以下为0030GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 490.25 1.50 +0.31% -1.80% 501.64 38 CBOT玉米 392.75 2.00 +0.51% -0.19% 394.98 50 CBOT大豆 1023.25 13.25 +1.31% +0.10% 974.76 60 CBOT稻米 12.14 $0.00 +0.00% +1.29% $11.79 75 WTI原油 46.42 $0.08 +0.17% +1.42% $45.13 56 汇率 欧元/美元 $1.163 $0.000 -0.04% -0.24% 美元/澳元 0.7922 0.000 +0.00% +0.14% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担 。 (完) (编译 张若琪/李爽 审校 戴素萍/张涛)