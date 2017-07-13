芝加哥期市：小麦期货挫跌近2%触及两周低点，USDA上调年末库存预估

路透悉尼7月13日 - 美国小麦期货周四下挫近2%，触及两周低点，此前美国农业部(USDA)意外上调本年度末小麦库存预估，令价格承压。 0033GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期约下跌1.8%至每蒲式耳5.27-1/2美元，接近盘中低位5.27-1/4美元--这也是6月30日以来最低点。小麦期货周三收低2.9%。 主力大豆期约下跌1.1%至每蒲式耳10.22-3/4美元，接近盘中低位10.18-1/2美元--这也是7月7日以来最低点。大豆期货周三收低0.9%。 主力玉米期货跌0.8%至每蒲式耳3.95-3/4美元，接近日低每蒲式耳3.95-1/4美元，这是7月6日以来最低水平。上日玉米期货下滑3.7%。 美国农业部在月度报告中提高了对2017/18销售年度末的小麦库存预估，从6月预估的9.24亿提高至9.38亿蒲式耳。而此前多数交易商的预期为下调。 美国农业部还上调了2017/18年度末的美国玉米库存预估，从6月的21.1亿上调至23.25亿蒲式耳，也高于分析师平均预估的21.81亿蒲式耳。 美国农业部维持2017年美国玉米单产预估不变，为每英亩170.7蒲式耳。有些分析师此前预估单产下降，因美国中西部的部分地区天气干热。 美国农业部下调了大豆2016/17和2017/18销售年度的结转库存预估。 以下为0033GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 527.50 -9.50 -1.77% -4.61% 489.30 62 CBOT玉米 395.75 -3.00 -0.75% -4.47% 397.56 46 CBOT大豆 1022.75 -11.25 -1.09% -1.97% 955.89 83 CBOT稻米 11.89 $0.05 +0.46% -1.49% $11.68 53 WTI原油 45.32 -$0.17 -0.37% +0.62% $45.22 53 汇率 欧元/美元 $1.142 $0.001 +0.12% -0.36% 美元/澳元 0.7685 0.001 +0.13% +0.67% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 王兴亚/王颖；审校 徐文焰/许娜)