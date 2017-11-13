FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新债招标：中国河南3-10年一般债利率较下限上浮0-25bp--业内人士
频道
专题
机构投资者将很快接受比特币--峰堡投资前基金经理
路透精英汇
机构投资者将很快接受比特币--峰堡投资前基金经理
焦点：中国10月经济数据逊预期 下行压力渐增但政策立场不变
深度分析
焦点：中国10月经济数据逊预期 下行压力渐增但政策立场不变
高通回绝博通1,030亿美元收购提议 称收购报价过低
国际财经
高通回绝博通1,030亿美元收购提议 称收购报价过低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月13日 / 早上7点29分 / 2 天前

新债招标：中国河南3-10年一般债利率较下限上浮0-25bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海11月13日 - 业内人士周一透露，中国河南省下午招标的三、五、七、10年期一般地方债，中标
利率3.70%、3.90%、4.04%、4.13%，三年、五年落在投标区间下限，七年、10年分别较下限上浮11、25个基点
(bp)。四期债投标倍数4.11倍、3.34倍、2.83倍、2.38倍。
    
    稍后15:40还将有10年期河南省普通专项债和五年土地储备专项债结束招标。
     
    上述一般地方债中新增债券7.977亿元，置换债券269.6906亿元；专项债期限为10年，其中新增债券0.77
亿元，置换债券107.0369亿元；本次还有一期土地储备专项债将发行，为五年品种，金额0.626亿元。中债资
信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：         
      类别        期限    规模(亿元)   票面利率   投标倍数   上浮幅度   起息日
    一般债券       3年     34.6676       3.70%      4.11        0      11月14日
                   5年       103         3.90%      3.34        0          
                   7年        65         4.04%      2.83        11         
                  10年        75         4.13%      2.38        25         
      小计                 277.6676                                        
 专项债券(普通)   10年     107.8069        待15:00-15:40招标结束       11月14日
 土地储备专项债    5年      0.626          待15:00-15:40招标结束       11月14日
      总计                 386.1005                                        
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。
 
    
    路透统计数据显示，截至11月6日，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below