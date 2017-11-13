新债招标：中国河南3-10年一般债利率较下限上浮0-25bp--业内人士

路透上海11月13日 - 业内人士周一透露，中国河南省下午招标的三、五、七、10年期一般地方债，中标 利率3.70%、3.90%、4.04%、4.13%，三年、五年落在投标区间下限，七年、10年分别较下限上浮11、25个基点 (bp)。四期债投标倍数4.11倍、3.34倍、2.83倍、2.38倍。 稍后15:40还将有10年期河南省普通专项债和五年土地储备专项债结束招标。 上述一般地方债中新增债券7.977亿元，置换债券269.6906亿元；专项债期限为10年，其中新增债券0.77 亿元，置换债券107.0369亿元；本次还有一期土地储备专项债将发行，为五年品种，金额0.626亿元。中债资 信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 票面利率 投标倍数 上浮幅度 起息日 一般债券 3年 34.6676 3.70% 4.11 0 11月14日 5年 103 3.90% 3.34 0 7年 65 4.04% 2.83 11 10年 75 4.13% 2.38 25 小计 277.6676 专项债券(普通) 10年 107.8069 待15:00-15:40招标结束 11月14日 土地储备专项债 5年 0.626 待15:00-15:40招标结束 11月14日 总计 386.1005 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，截至11月6日，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)