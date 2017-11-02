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新债招标：中国江苏3-10年一般地方债利率较下限上浮10-15bp--业内人士
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2017年11月2日 / 凌晨2点34分 / 1 天前

新债招标：中国江苏3-10年一般地方债利率较下限上浮10-15bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海11月2日 - 业内人士周四透露，中国江苏省上午招标的三年、五年、七年和10
年期一般地方债，中标利率分别为3.84%、3.99%、3.99%和4.00%，较投标区间下限分别上浮
15、14、10和15个基点(bp)，投标倍数分别为1.87倍、2.08倍、1.81倍和1.75倍。    
     
    稍后该省还将有专项债招标。上述一般债和专项债均全部为置换债券。中债资信评估有
限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别            期限       规模(亿元        招标时间           发行期
                                     )                             
    一般债券           3年         86.2       11月2日9:30-10:10      11月3日
                       5年          85                                  
                       7年          85                                  
                      10年          85                                  
      小计                         341.2                                
    专项债券           3年         148.1     11月2日10:30-11:10      11月3日
                       7年          148                                 
      小计                        296.1                                 
      总计                        637.3                                 
 
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲
线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%
。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。
 
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。     
    
    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向
占比约28%，公开招标占比约72%。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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