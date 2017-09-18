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新债招标：西藏3-10年一般地方债利率较下限上浮15-20bp--业内人士
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2017年9月18日 / 凌晨2点27分 / 1 个月前

新债招标：西藏3-10年一般地方债利率较下限上浮15-20bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海9月18日 - 业内人士周一透露，中国西藏自治区上午招标的三、五、七及10年期一般地方债，中标利率 分别为3.67%、3.75%、3.88%和3.81%，较投标区间下限上浮15、15、20和20基点(bp)，投标倍数分别为1.85倍、1.80倍、1.55倍和1.53倍。
    
    稍后西藏还将有专项债招标。上述债券全部为新增债券，中债资信评估公司对债券信用评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
       一般债券          3年     9.08      9月18日9:30-10:10    9月19日
                         5年     11.17                             
                         7年     7.55                              
                        10年     10.07                         
         小计                    37.87                             
       专项债券          5年     9.09     9月18日10:30-11:10    9月19日
                        10年     9.09                          
         小计                    18.18                         
         总计                    56.05                         
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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