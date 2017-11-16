新债招标：中国福建3-10年一般地方债利率较下限上浮15-37bp--业内人士

路透北京11月16日 - 业内人士周四透露，中国福建省下午招标的三、五、七和10年期一般地方债，中标利率分别为3.92%、4.06%、4.22%和4.30%，较投标区间下限上浮18、15、24和37个基点(bp)；投标倍数分别为4.23倍、3.66倍、3.13倍和2.66倍。 稍后15:40，该省还将有五、七和10年三期专项地方债结束招标。 上述一般债和专项债均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 票面利率 投标倍 上浮幅度(bp) 起息日 ) 数 一般债券 3年 9.4187 3.92% 4.23 18 11月17日 5年 28.2 4.06% 3.66 15 7年 28.2 4.22% 3.13 24 10年 28.2 4.30% 2.66 37 小计 94.0187 专项债券 5年 66.2167 11月16日15:00-15:40 11月17日 7年 33 10年 33 小计 132.2167 总计 226.2354 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 (完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)